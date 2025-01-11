На Одещині прикордонники затримали 11 чоловіків, які за 7-10 тисяч доларів хотіли втекти до Молдови
Уночі 11 січня військовослужбовці Подільського загону зупинили автівку, в якій перебував водій та ще 10 чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно потрапити до Молдови
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Як з'ясувалося, мешканці Львівської, Дніпропетровської, Луганської, Харківської, Донецької, Запорізької та Одеської областей для втілення свого незаконного наміру звернулися до організатора – адміна одного з телеграм-каналів. Останній співпрацював з пособником – водієм, який мав переправити всіх пасажирів та лишитися на території сусідньої Молдови", - розповіли в Держприкордонслужбі.
Зазначається, що за допомогу з онлайн-навігації організатор з кожного бажаючого запросив від 7 до 10 тис. доларів на криптогаманець. Втім, прикордонники завадили намірам порушників.
За спробу незаконного переправлення осіб через державний кордон відносно водія направлено повідомлення до Нацполіції за ст.332 КК України.
Щодо 10 пасажирів складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення за ст. 204-1 КУпАП, справи скерували до суду.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- За одну добу українські поліцейські ліквідували майже півсотні схем незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку у 22 регіонах країни. У результаті 600 обшуків оголошено понад 60 підозр організаторам та учасникам оборудок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.26 Купівля 42.26Продаж 42.98
- EUR Купівля 43.47Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе