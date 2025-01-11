На інавгурацію Трампа від Японії вирушить глава МЗС Івая, - Reuters
Міністр закордонних справ Японії Такеші Івая відвідає інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа, яка запланована на 20 січня
Про це інформує Reuters з посиланням на власні джерела.
Як зазначається, команда Трампа запросила японського міністра і той прийняв запрошення.
Івая під час візиту до США сподівається домовитися про зустріч із сенатором Марко Рубіо, якого Трамп хоче призначити на посаду держсекретаря.
Очільник МЗС Японії передасть сподівання Токіо на якнайшвидшу зустріч між Трампом і прем'єр-міністром Японії Шігеру Ішібою. Ішіба безрезультатно хотів організувати зустріч у листопаді, незабаром після перемоги Трампа на президентських виборах.
Також представниця керівної Ліберально-демократичної партії Ішіби Сацукі Катаяма, заявила, що планує відвідати інавгурацію на запрошення сенатора Білла Хагерті, який був послом у Токіо під час першого терміну Трампа в Білому домі.
Візит міністра закордонних справ Японії Івая до Штатів стане першим після того, як він вступив на посаду у жовтні минулого року.
Reuters наголошує, що Японія, давній союзник США, яка підтримувала добрі відносини з Трампом під час його першого терміну, зацікавлена у гарному старті відносин із його другою адміністрацією. Тож присутність високопоставленого представника Токіо на церемонії інавгурації Трампа стане показовою.
- Як повідомлялося раніше, китайський лідер Сі Цзіньпін відправить на інавгурацію Трампа у США свого високопоставленого представника, де той також має провести переговори з командою майбутнього президента.
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