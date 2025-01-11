Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ На інавгурацію Трампа від Японії вирушить глава МЗС Івая, - Reuters

На інавгурацію Трампа від Японії вирушить глава МЗС Івая, - Reuters

Світлана Кравченко
11 січня, 2025 субота
14:02
Світ США Японія

Міністр закордонних справ Японії Такеші Івая відвідає інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа, яка запланована на 20 січня

Зміст

Про це інформує Reuters з посиланням на власні джерела.

Як зазначається, команда Трампа запросила японського міністра і той прийняв запрошення.

Івая під час візиту до США сподівається домовитися про зустріч із сенатором Марко Рубіо, якого Трамп хоче призначити на посаду держсекретаря.

Очільник МЗС Японії передасть сподівання Токіо на якнайшвидшу зустріч між Трампом і прем'єр-міністром Японії Шігеру Ішібою. Ішіба безрезультатно хотів організувати зустріч у листопаді, незабаром після перемоги Трампа на президентських виборах.

Також представниця керівної Ліберально-демократичної партії Ішіби Сацукі Катаяма, заявила, що планує відвідати інавгурацію на запрошення сенатора Білла Хагерті, який був послом у Токіо під час першого терміну Трампа в Білому домі.

Візит міністра закордонних справ Японії Івая до Штатів стане першим після того, як він вступив на посаду у жовтні минулого року. 

Reuters наголошує, що Японія, давній союзник США, яка підтримувала добрі відносини з Трампом під час його першого терміну, зацікавлена у гарному старті відносин із його другою адміністрацією. Тож присутність високопоставленого представника Токіо на церемонії інавгурації Трампа стане показовою.

  • Як повідомлялося раніше, китайський лідер Сі Цзіньпін відправить на інавгурацію Трампа у США свого високопоставленого представника, де той також має провести переговори з командою майбутнього президента.
     
Теги:
Новини
Японія
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Автор Влад Дідусь
10 січня, 2025 п'ятниця
"Психіка на межі": Російський військовий розповів "Атеш" про катування в армії окупантів
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+1.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.26
    Купівля 42.26
    Продаж 42.98
  • EUR
    Купівля 43.47
    Продаж 44.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
11 січня
14:06
Ексклюзив
Дональд Трамп
Ніякої зустрічі Трампа з Путіним не буде у 2025 році, - російський опозиційний експерт Морозов
14:00
OPINION
блог Олександр Краєв
Полярності Трампа
13:59
До Києва привезли полонених на Курщині двох бійців КНДР: що відомо
13:58
терористи ХАМАС
ХАМАС погодився на компроміс з Ізраїлем, аби наблизитись до угоди про перемир'я, - ЗМІ
13:53
Ексклюзив
Зеленський, Трамп
Трампу не надто важливі умови угоди між РФ та Україною щодо припинення війни, - дипломат Брайза
13:46
застосунок Дія
У Дії відновили доступ до свідоцтв про народження, шлюб, розлучення та зміну імені
13:27
ЗСУ
Відхід ЗСУ з Курщини спричинить наступ армії РФ на Україну із цього напрямку, - WP
13:23
Нестор Шуфрич
Суд дозволив Шуфричу виконувати депутатські повноваження із СІЗО, - Гончаренко
13:04
На Одещині прикордонники затримали 11 чоловіків, які за 7-10 тисяч доларів хотіли втекти до Молдови
13:03
санкції проти Росії
ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ до третьої річниці війни в Україні, - ЗМІ
12:42
Таїсія Бабенко
"Боролась з раком понад рік": померла титулована українська футзалістка Таїсія Бабенко
12:35
Ексклюзив
На фото: військові
Питання Курахового залишається невирішеним: військовослужбовець Тимочко про дії росіян на напрямку
12:00
OPINION
Учімось жити й перемагати у звихнутому часі
11:36
Оновлено
Війна з РФ, Курахівський напрямок, Донбас
DeepState повідомив про окупацію Курахового росіянами: у ЗСУ кажуть, що утримують позиції в місті
11:25
танкер Eventin
Пошкоджений танкер тіньового флоту РФ Eventin відбуксовують від німецького Рюгена
10:53
Ексклюзив
Перша підземна школа на Сумщині
На Сумщині будують підземні школи: журналістка Сітак розповіла про витрати на будівництво
10:52
Адміністрація Байдена продовжила на 1,5 року особливий статус для українських біженців у США
10:49
Україна матиме можливість закупати ППО італійського виробництва коштом заморожених російських активів
10:26
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 січня: за скільки можна купити євро та долар у банках
10:22
В російському Енгельсі четверту добу горить нафтобаза, яку уразили українські БПЛА
10:03
OPINION
Зустріч з Трампом. Путіну кортить показати, що з ним говорять
10:00
За добу поліцейські ліквідували майже півсотні "ухилянтських схем" у 22 регіонах: організаторам та учасникам оголосили понад 60 підозр
09:56
соцмережа Х (Твіттер)
Низка вишів Німеччини та Австрії бойкотують соцмережу X через підтримку Маском партії AfD
09:29
У Пакистані державний авіаперевізник відновив прямі рейси до Європи після перерви у 4 роки
09:10
ППО, ЗСУ
Сили оборони вночі знищили 47 ворожих БПЛА, ще 27 - не досягли цілей
09:04
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Запоріжжя та область: одна людина загинула, є поранені
08:47
латвійський доброволець Едгар Платонов
На війні проти росіян загинув доброволець з Латвії Едгар Платонов
08:45
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни атакували Україну безпілотниками: у Запоріжжі лунали вибухи, на Київщині працювала ППО
08:36
Огляд
Не такі скандинави, електричка до Європи, секс із фікусом - 5 книг про звільнення
08:22
Оновлено
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 213 боєзіткнень: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 72 штурми
08:18
Дональд Трамп
Трамп планує підписати понад 100 указів у перший день президентства, - АР
08:01
OPINION
Келлог привезе у Київ ультиматум Зеленському?
08:00
Окупанти в Криму розміщують опорні пункти у занедбаних багатоповерхівках, - "Атеш"
07:35
втрати окупантів
Засіб ППО, 10 танків і 1570 окупантів: втрати армії РФ за добу на фронті
07:04
Маріупольський порт
Окупанти в Маріуполі вдвічі збільшили вантажообіг порту для вивезення награбованого
06:27
Оновлено
корабель рф
Росіяни вивели у Чорне море один ракетоносій
06:21
Джо Байден
У США достатньо конгресменів, які сприятимуть продовженню допомоги Україні, - Байден
05:27
Оновлено
безпілотник, дрон
У РФ заявили про атаку безпілотників на кілька регіонів: кажуть про роботу ППО
04:29
НАТО
НАТО відправило кораблі для посилення охорони інфраструктури Балтійського моря
03:41
трансплантація органів
У МОЗ розповіли, що у черзі на трансплантацію стоять 3,5 тис. пацієнтів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV