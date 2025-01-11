У Великій Британії вперше за 15 років температура повітря знизилась до -18,7°C

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією Метеорологічного управління Великої Британії, такі показники були зафіксовані 8 січня - це найхолодніша нічна температура січня з 2010 року.

Низькі температури фіксували у багатьох регіонах Великої Британії : в Шапі, Камбрія температура впала до -11°C, а в аеропорту Хітроу було зареєстровано -5°C. Для порівняння, зазвичай середня мінімальна температура в північних районах Шотландії за цю пору року становить близько 0,3°C, а в Англії — біля 1,5°C.

Агентство охорони здоров'я Великої Британії (UKHSA) продовжило попередження про холодну погоду для всієї країні до 14 січня, попереджаючи про можливе підвищення смертності, особливо серед людей старше 65 років та тих, хто має проблеми зі здоров'ям.

Метеоролог Зоя Хутін зазначила, що також у суботу слід очікувати холодної ночі з можливим зниженням температури нижче нуля у східних регіонах. Вона додала, що в неділю та понеділок температура може трохи підвищитися, але все ж залишатиметься нижче середніх показників для цього часу року.