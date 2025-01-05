У Британії низка аеропортів не працює через сильний снігопад

Про це повідомляє Sky News.

Аеропорт Манчестера оголосив про закриття своєї злітно-посадкової смуги близько 6 години ранку.

Також про призупинення роботи оголосив Ліверпульський аеропорт імені Джона Леннона.

"Через снігопад злітно-посадкова смуга тимчасово закрита, але аеропорт залишається відкритим, будь ласка, зв'яжіться з вашою авіакомпанією для отримання інформації про рейси", - йдеться в повідомленні Ліверпульського аеропорту.

Пізніше про закриття злітно-посадкової смуги оголосив аеропорт Лідс Бредфорд.

"Злітно-посадкова смуга наразі закрита, наші команди докладають усіх зусиль, щоб розчистити сніг і мінімізувати вплив на розклад польотів", - зазначили у пресслужбі аеропорту.

Водночас авіакомпанія EasyJet повідомила про затримки в поверненні багажу деяких пасажирів, рейси яких прибули в аеропорт Брістоль, що постраждав від снігопадів. Частина рейсів була перенаправлена до альтернативних аеропортів, а злітно-посадкова смуга в Брістолі була тимчасово закрита. EasyJet пообіцяла компенсувати витрати пасажирам, які мали самостійно здійснювати пересування.

Станом на 10:15 аеропорт Ліверпуля оголосив про відновлення роботи своєї злітно-посадкової смуги, в той час, як у Манчестері злітно-посадкові смуги вже були відкриті, але затримки все ще існують через накопичення відставань.

Однак деякі рейси з Манчестера скасували, в тому числі один рейс до Парижа.