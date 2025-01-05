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У Британії низка аеропортів не працює через сильний снігопад

Марія Науменко
5 січня, 2025 неділя
13:47
Світ Аеропорт імені Джона Леннона в Ліверпулі, 5 січня 2025 р

Внаслідок сильного снігопаду, який накрив частину Англії та Уельсу в ніч проти 5 січня, низка аеропортів у Великій Британії призупинили авіасполучення

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Про це повідомляє Sky News.

Аеропорт Манчестера оголосив про закриття своєї злітно-посадкової смуги близько 6 години ранку. 

Також про призупинення роботи оголосив Ліверпульський аеропорт імені Джона Леннона.

"Через снігопад злітно-посадкова смуга тимчасово закрита, але аеропорт залишається відкритим, будь ласка, зв'яжіться з вашою авіакомпанією для отримання інформації про рейси", - йдеться в повідомленні Ліверпульського аеропорту.

Пізніше про закриття злітно-посадкової смуги оголосив аеропорт Лідс Бредфорд.

"Злітно-посадкова смуга наразі закрита, наші команди докладають усіх зусиль, щоб розчистити сніг і мінімізувати вплив на розклад польотів", - зазначили у пресслужбі аеропорту.

Водночас авіакомпанія EasyJet повідомила про затримки в поверненні багажу деяких пасажирів, рейси яких прибули в аеропорт Брістоль, що постраждав від снігопадів. Частина рейсів була перенаправлена до альтернативних аеропортів, а злітно-посадкова смуга в Брістолі була тимчасово закрита. EasyJet пообіцяла компенсувати витрати пасажирам, які мали самостійно здійснювати пересування.

Станом на 10:15 аеропорт Ліверпуля оголосив про відновлення роботи своєї злітно-посадкової смуги, в той час, як у Манчестері злітно-посадкові смуги вже були  відкриті, але затримки все ще існують через накопичення відставань.

Однак  деякі рейси з Манчестера скасували,  в тому числі один рейс до Парижа.

  • 3 січня в аеропортах Німеччини стався масовий технічний збій, пов'язаний з комп'ютерними системами Федеральної поліції, що викликало затримки рейсів та утворення черг.


     

Теги:
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негода
клімат
аеропорти
Велика Британiя
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