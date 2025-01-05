У Британії низка аеропортів не працює через сильний снігопад
Внаслідок сильного снігопаду, який накрив частину Англії та Уельсу в ніч проти 5 січня, низка аеропортів у Великій Британії призупинили авіасполучення
Про це повідомляє Sky News.
Аеропорт Манчестера оголосив про закриття своєї злітно-посадкової смуги близько 6 години ранку.
Також про призупинення роботи оголосив Ліверпульський аеропорт імені Джона Леннона.
"Через снігопад злітно-посадкова смуга тимчасово закрита, але аеропорт залишається відкритим, будь ласка, зв'яжіться з вашою авіакомпанією для отримання інформації про рейси", - йдеться в повідомленні Ліверпульського аеропорту.
Пізніше про закриття злітно-посадкової смуги оголосив аеропорт Лідс Бредфорд.
"Злітно-посадкова смуга наразі закрита, наші команди докладають усіх зусиль, щоб розчистити сніг і мінімізувати вплив на розклад польотів", - зазначили у пресслужбі аеропорту.
Водночас авіакомпанія EasyJet повідомила про затримки в поверненні багажу деяких пасажирів, рейси яких прибули в аеропорт Брістоль, що постраждав від снігопадів. Частина рейсів була перенаправлена до альтернативних аеропортів, а злітно-посадкова смуга в Брістолі була тимчасово закрита. EasyJet пообіцяла компенсувати витрати пасажирам, які мали самостійно здійснювати пересування.
Станом на 10:15 аеропорт Ліверпуля оголосив про відновлення роботи своєї злітно-посадкової смуги, в той час, як у Манчестері злітно-посадкові смуги вже були відкриті, але затримки все ще існують через накопичення відставань.
Однак деякі рейси з Манчестера скасували, в тому числі один рейс до Парижа.
3 січня в аеропортах Німеччини стався масовий технічний збій, пов'язаний з комп'ютерними системами Федеральної поліції, що викликало затримки рейсів та утворення черг.
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