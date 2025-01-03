В аеропортах по всій Німеччині стався технічних збій: повідомляють про затримку рейсів
В аеропортах Німеччини стався масовий технічний збій, пов'язаний з комп'ютерними системами Федеральної поліції, що викликало затримки рейсів та утворення черг
Про це інформує Bild.
Представник влади підтвердив цю інформацію, зазначивши, що постраждали системи, які використовують для перевірки пасажирів, що в'їжджають до країни.
"Наші колеги змушені робити багато речей вручну, які раніше робила система. Наразі ми все ще справляємося з цим", - зазначив речник Федеральної поліції Франкфурта-на-Майні.
Причини технічного збою наразі не відомі.
Водночас, згідно з повідомленням WDR, в аеропорту Дюссельдорфа виникли великі черги в зоні безпеки, і деякі пасажири чекали до двох годин. Крім того, в’їзд до Німеччини з країн, що не входять до Шенгенської зони, наразі неможливий.
У роботі чат-бота ChatGPT, розробленого компанією OpenAI, 26 грудня стався глобальний збій. Проблеми з доступом виникли в користувачів низки країн світу.
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