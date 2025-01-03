В аеропортах по всій Німеччині стався технічних збій: повідомляють про затримку рейсів

Про це інформує Bild.

Представник влади підтвердив цю інформацію, зазначивши, що постраждали системи, які використовують для перевірки пасажирів, що в'їжджають до країни.

"Наші колеги змушені робити багато речей вручну, які раніше робила система. Наразі ми все ще справляємося з цим", - зазначив речник Федеральної поліції Франкфурта-на-Майні.

Причини технічного збою наразі не відомі.

Водночас, згідно з повідомленням WDR, в аеропорту Дюссельдорфа виникли великі черги в зоні безпеки, і деякі пасажири чекали до двох годин. Крім того, в’їзд до Німеччини з країн, що не входять до Шенгенської зони, наразі неможливий.