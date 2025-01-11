Питання Курахового залишається невирішеним: військовослужбовець Тимочко про дії росіян на напрямку

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері "Еспресо".

"Для росіян важливо не лише зайняти Курахове, а й взяти під контроль Курахівське водосховище та Курахівську ТЕЦ, а також перерізати логістику Збройним Силам на Курахівському напрямку. Окупанти намагаються продовжувати військову операцію в сторону Костянтинополя, намагаються перейти дамбу або взяти під контроль територію в районі Тернів та Сухих Ялів, і просуватися вздовж русла річки Вовча. Вони прагнуть перекрити дорогу з Запоріжжя до Донецька, яка є однією з основних для постачання зброї та військової підтримки на Курахівський і Времівський напрямки", - повідомив він.

Зараз росіяни провели ротацію по свіжих силах, перекинувши їх на Покровський і Курахівський напрямки, зосередивши понад 150 тис. особового складу. Це максимальні сили, які вони змогли задіяти на цих напрямках, включаючи Времівський, каже Тимочко.

"Вони намагатимуться перерізати логістичні маршрути до Покровська, щоб відрізати місто від поставок озброєння Сил оборони, розширити плацдарм на західній частині міста, проте на східній їм не вдасться. Вони можуть зіткнутися з труднощами, оскільки на цьому напрямку є великі території, такі як Миргород. Розширення наступальних дій буде нелегким завданням", - резюмував військовослужбовець.