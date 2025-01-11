Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Трампу не надто важливі умови угоди між РФ та Україною щодо припинення війни, - дипломат Брайза
Ексклюзив

Трампу не надто важливі умови угоди між РФ та Україною щодо припинення війни, - дипломат Брайза

Тетяна Нижник
11 січня, 2025 субота
13:53
Війна з Росією Зеленський, Трамп

Трамп хоче укласти угоду, переконавши Україну та РФ домовитися про припинення війни, i не важливо на яких умовах

Зміст

Таку думку висловив ексрадник держсекретаря США, колишній директор щодо справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США Метью Брайза, в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на “Еспресо”.

"Трамп прагне отримати кредит довіри за укладення угоди. Його не турбує несправедливість чи небезпека, яку вторгнення Росії в Україну несе для міжнародного порядку та Європи. Для нього важлива сама угода. Він хоче бути тим, хто її укладе, переконавши Україну та Росію домовитися про припинення війни. Йому не надто важливо, на яких умовах вона відбудеться; головне для нього — бути тим, хто її досягне. Його знаменита книга має назву "Мистецтво укладати угоди",  тому можна очікувати, що протягом усього свого президентства він зосереджуватиметься на укладанні угод між США та іншими країнами, або ж між самими країнами, при цьому без будь-якої глибокої структури чи філософського підґрунтя", - зазначив він.

Трамп не скаже, що Росія вчинила несправедливо чи порушила міжнародне право, вторгнувшись в Україну, бо йому це байдуже, вважає Брайза. І саме цей підхід дозволяє йому заявляти, що США повинні анексувати суверенну Канаду, чи суверенну територію Данії, як от Гренландію, яка зрештою є автономною, чи питання Панамського каналу — тільки так все це виглядає, як чесна гра. 

"Йому байдуже до міжнародного права чи історичних прецедентів. Він зосереджений лише на досягненні угоди тут і зараз, і це новий, складний спосіб сприйняття світу, який важко зрозуміти. Коли президент Трамп починає говорити про використання військової або економічної сили для повернення територій або придбання нових – таких, як Гренландія, Панама чи Канада, він відкриває скриньку Пандори на світовій арені. У цей момент він втрачає будь-яке реальне юридичне чи моральне виправдання для протидії таким діям, як захоплення Китаєм Тайваню, чи продовження Росією війни в Україні або потенційному наступу на Східну Польщу чи країни Балтії", - зауважив дипломат.

Читайте також: Якщо сьогодні Путіну віддати території, він потиратиме руки, а за рік-два піде на Європу, – Зеленський

Малоймовірно, що Трамп намагається змінити геополітичні пріоритети, оскільки не виглядає, що він так мислить. Скоріше, він шукає вигідні угоди, щоб зміцнити позиції Сполучених Штатів і підвищити свою репутацію як майстра укладання ділових угод. А Кремль, ймовірно, підтримує це, адже такий підхід ідеально збігається з прагненнями Путіна, каже Брайза.

"Для нього це ідеальний сценарій: президент США, лідер НАТО, який вважає, що країни можуть використовувати військову силу для захоплення суверенних територій інших країн, навіть своїх союзників. Все це підсилює фальшивий наратив Путіна про те, що Україна і Росія — це одна країна, і що Росія має право відновити контроль над територією України", - додав він.

За його словами, Трамп, схоже, стверджує, що Панамський канал є "нашим" і що він хоче відновити контроль США над ним. Однак Канада ніколи не була територією Сполучених Штатів, і Гренландія також ніколи не була територією США. 

"З точки зору Кремля, вони можуть вважати, що те, що робить Путін, є менш радикальним, ніж те, за що виступає Трамп. Путін, згідно з його власними заявами, просто намагається відновити російський контроль над тим, що, на його думку, завжди було російською територією. Звісно, я не поділяю таку точку зору, але з позиції Путіна Трамп, вочевидь, займається імперіалістичними прагненнями. Під час виборчої кампанії Трамп говорив про націоналістичну зовнішню політику, політику "Америка понад усе", скорочення втручання та ізоляціонізм. Однак останнім часом його заяви, дедалі більше зосереджуються на імперіалізмі, на побудові нової імперії Сполучених Штатів. Як на мене, то для Владіміра Путіна та його союзників у Кремлі – це просто бальзам на душу", - резюмував Брайза.

  • Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що зараз йде підготовка до його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
російська армія
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Світ про Україну
Читайте також:
Наталка Діденко
Автор Увесь Лесь
10 січня, 2025 п'ятниця
Наталка Діденко попередила про похолодання: прогноз погоди на вихідні
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+1.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.26
    Купівля 42.26
    Продаж 42.98
  • EUR
    Купівля 43.47
    Продаж 44.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
11 січня
14:06
Ексклюзив
Дональд Трамп
Ніякої зустрічі Трампа з Путіним не буде у 2025 році, - російський опозиційний експерт Морозов
14:02
США Японія
На інавгурацію Трампа від Японії вирушить глава МЗС Івая, - Reuters
14:00
OPINION
блог Олександр Краєв
Полярності Трампа
13:59
До Києва привезли полонених на Курщині двох бійців КНДР: що відомо
13:58
терористи ХАМАС
ХАМАС погодився на компроміс з Ізраїлем, аби наблизитись до угоди про перемир'я, - ЗМІ
13:46
застосунок Дія
У Дії відновили доступ до свідоцтв про народження, шлюб, розлучення та зміну імені
13:27
ЗСУ
Відхід ЗСУ з Курщини спричинить наступ армії РФ на Україну із цього напрямку, - WP
13:23
Нестор Шуфрич
Суд дозволив Шуфричу виконувати депутатські повноваження із СІЗО, - Гончаренко
13:04
На Одещині прикордонники затримали 11 чоловіків, які за 7-10 тисяч доларів хотіли втекти до Молдови
13:03
санкції проти Росії
ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ до третьої річниці війни в Україні, - ЗМІ
12:42
Таїсія Бабенко
"Боролась з раком понад рік": померла титулована українська футзалістка Таїсія Бабенко
12:35
Ексклюзив
На фото: військові
Питання Курахового залишається невирішеним: військовослужбовець Тимочко про дії росіян на напрямку
12:00
OPINION
Учімось жити й перемагати у звихнутому часі
11:36
Оновлено
Війна з РФ, Курахівський напрямок, Донбас
DeepState повідомив про окупацію Курахового росіянами: у ЗСУ кажуть, що утримують позиції в місті
11:25
танкер Eventin
Пошкоджений танкер тіньового флоту РФ Eventin відбуксовують від німецького Рюгена
10:53
Ексклюзив
Перша підземна школа на Сумщині
На Сумщині будують підземні школи: журналістка Сітак розповіла про витрати на будівництво
10:52
Адміністрація Байдена продовжила на 1,5 року особливий статус для українських біженців у США
10:49
Україна матиме можливість закупати ППО італійського виробництва коштом заморожених російських активів
10:26
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 січня: за скільки можна купити євро та долар у банках
10:22
В російському Енгельсі четверту добу горить нафтобаза, яку уразили українські БПЛА
10:03
OPINION
Зустріч з Трампом. Путіну кортить показати, що з ним говорять
10:00
За добу поліцейські ліквідували майже півсотні "ухилянтських схем" у 22 регіонах: організаторам та учасникам оголосили понад 60 підозр
09:56
соцмережа Х (Твіттер)
Низка вишів Німеччини та Австрії бойкотують соцмережу X через підтримку Маском партії AfD
09:29
У Пакистані державний авіаперевізник відновив прямі рейси до Європи після перерви у 4 роки
09:10
ППО, ЗСУ
Сили оборони вночі знищили 47 ворожих БПЛА, ще 27 - не досягли цілей
09:04
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Запоріжжя та область: одна людина загинула, є поранені
08:47
латвійський доброволець Едгар Платонов
На війні проти росіян загинув доброволець з Латвії Едгар Платонов
08:45
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни атакували Україну безпілотниками: у Запоріжжі лунали вибухи, на Київщині працювала ППО
08:36
Огляд
Не такі скандинави, електричка до Європи, секс із фікусом - 5 книг про звільнення
08:22
Оновлено
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 213 боєзіткнень: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 72 штурми
08:18
Дональд Трамп
Трамп планує підписати понад 100 указів у перший день президентства, - АР
08:01
OPINION
Келлог привезе у Київ ультиматум Зеленському?
08:00
Окупанти в Криму розміщують опорні пункти у занедбаних багатоповерхівках, - "Атеш"
07:35
втрати окупантів
Засіб ППО, 10 танків і 1570 окупантів: втрати армії РФ за добу на фронті
07:04
Маріупольський порт
Окупанти в Маріуполі вдвічі збільшили вантажообіг порту для вивезення награбованого
06:27
Оновлено
корабель рф
Росіяни вивели у Чорне море один ракетоносій
06:21
Джо Байден
У США достатньо конгресменів, які сприятимуть продовженню допомоги Україні, - Байден
05:27
Оновлено
безпілотник, дрон
У РФ заявили про атаку безпілотників на кілька регіонів: кажуть про роботу ППО
04:29
НАТО
НАТО відправило кораблі для посилення охорони інфраструктури Балтійського моря
03:41
трансплантація органів
У МОЗ розповіли, що у черзі на трансплантацію стоять 3,5 тис. пацієнтів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV