Трампу не надто важливі умови угоди між РФ та Україною щодо припинення війни, - дипломат Брайза

Таку думку висловив ексрадник держсекретаря США, колишній директор щодо справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США Метью Брайза, в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на “Еспресо”.

"Трамп прагне отримати кредит довіри за укладення угоди. Його не турбує несправедливість чи небезпека, яку вторгнення Росії в Україну несе для міжнародного порядку та Європи. Для нього важлива сама угода. Він хоче бути тим, хто її укладе, переконавши Україну та Росію домовитися про припинення війни. Йому не надто важливо, на яких умовах вона відбудеться; головне для нього — бути тим, хто її досягне. Його знаменита книга має назву "Мистецтво укладати угоди", тому можна очікувати, що протягом усього свого президентства він зосереджуватиметься на укладанні угод між США та іншими країнами, або ж між самими країнами, при цьому без будь-якої глибокої структури чи філософського підґрунтя", - зазначив він.

Трамп не скаже, що Росія вчинила несправедливо чи порушила міжнародне право, вторгнувшись в Україну, бо йому це байдуже, вважає Брайза. І саме цей підхід дозволяє йому заявляти, що США повинні анексувати суверенну Канаду, чи суверенну територію Данії, як от Гренландію, яка зрештою є автономною, чи питання Панамського каналу — тільки так все це виглядає, як чесна гра.

"Йому байдуже до міжнародного права чи історичних прецедентів. Він зосереджений лише на досягненні угоди тут і зараз, і це новий, складний спосіб сприйняття світу, який важко зрозуміти. Коли президент Трамп починає говорити про використання військової або економічної сили для повернення територій або придбання нових – таких, як Гренландія, Панама чи Канада, він відкриває скриньку Пандори на світовій арені. У цей момент він втрачає будь-яке реальне юридичне чи моральне виправдання для протидії таким діям, як захоплення Китаєм Тайваню, чи продовження Росією війни в Україні або потенційному наступу на Східну Польщу чи країни Балтії", - зауважив дипломат.

Читайте також: Якщо сьогодні Путіну віддати території, він потиратиме руки, а за рік-два піде на Європу, – Зеленський

Малоймовірно, що Трамп намагається змінити геополітичні пріоритети, оскільки не виглядає, що він так мислить. Скоріше, він шукає вигідні угоди, щоб зміцнити позиції Сполучених Штатів і підвищити свою репутацію як майстра укладання ділових угод. А Кремль, ймовірно, підтримує це, адже такий підхід ідеально збігається з прагненнями Путіна, каже Брайза.

"Для нього це ідеальний сценарій: президент США, лідер НАТО, який вважає, що країни можуть використовувати військову силу для захоплення суверенних територій інших країн, навіть своїх союзників. Все це підсилює фальшивий наратив Путіна про те, що Україна і Росія — це одна країна, і що Росія має право відновити контроль над територією України", - додав він.

За його словами, Трамп, схоже, стверджує, що Панамський канал є "нашим" і що він хоче відновити контроль США над ним. Однак Канада ніколи не була територією Сполучених Штатів, і Гренландія також ніколи не була територією США.

"З точки зору Кремля, вони можуть вважати, що те, що робить Путін, є менш радикальним, ніж те, за що виступає Трамп. Путін, згідно з його власними заявами, просто намагається відновити російський контроль над тим, що, на його думку, завжди було російською територією. Звісно, я не поділяю таку точку зору, але з позиції Путіна Трамп, вочевидь, займається імперіалістичними прагненнями. Під час виборчої кампанії Трамп говорив про націоналістичну зовнішню політику, політику "Америка понад усе", скорочення втручання та ізоляціонізм. Однак останнім часом його заяви, дедалі більше зосереджуються на імперіалізмі, на побудові нової імперії Сполучених Штатів. Як на мене, то для Владіміра Путіна та його союзників у Кремлі – це просто бальзам на душу", - резюмував Брайза.