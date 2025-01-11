На Сумщині будують підземні школи: журналістка Сітак розповіла про витрати на будівництво

Про це повідомила журналістка Кордон.Медіа Любов Сітак в етері "Еспресо".

"Перша підземна школа з’явилась на території однієї з громад Охтирського району. На її будівництво витратили 31 мільйон гривень: 29 мільйонів з державного бюджету і 2 мільйони з бюджету громади", - зазначила вона.

Окрім цієї школи в Охтирському районі, будується ще одна в області, зокрема в Сумах, а також, ймовірно, в Шостинському районі. Таким чином, на Сумщині планується побудувати щонайменше три підземні школи, каже Сітак.

"Подібні школи потрібні в кожному районі і громаді. Але наразі Сумська область не має таких фінансових можливостей. Кількість дітей наразі значно менша. У деяких населених пунктах на прикордонні їх взагалі немає через примусову евакуацію дітей в деяких громадах. Тому можливість і доцільність побудови таких шкіл зараз є більшою у великих містах, таких як Суми, Шостка чи Охтирка", - додала журналістка.