На Сумщині будують підземні школи: журналістка Сітак розповіла про витрати на будівництво
На Сумщині збудували першу підземну школу
Про це повідомила журналістка Кордон.Медіа Любов Сітак в етері "Еспресо".
"Перша підземна школа з’явилась на території однієї з громад Охтирського району. На її будівництво витратили 31 мільйон гривень: 29 мільйонів з державного бюджету і 2 мільйони з бюджету громади", - зазначила вона.
Окрім цієї школи в Охтирському районі, будується ще одна в області, зокрема в Сумах, а також, ймовірно, в Шостинському районі. Таким чином, на Сумщині планується побудувати щонайменше три підземні школи, каже Сітак.
"Подібні школи потрібні в кожному районі і громаді. Але наразі Сумська область не має таких фінансових можливостей. Кількість дітей наразі значно менша. У деяких населених пунктах на прикордонні їх взагалі немає через примусову евакуацію дітей в деяких громадах. Тому можливість і доцільність побудови таких шкіл зараз є більшою у великих містах, таких як Суми, Шостка чи Охтирка", - додала журналістка.
- 10 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив на важливості створення підземних шкіл у прифронтових областях, зазначивши, що уряд виділяє відповідні кошти на них.
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