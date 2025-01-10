"Уважно розраховуємо кошти": Шмигаль розповів про створення підземних шкіл у прифронтових областях

Про це передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

"Буквально тиждень чи півтора тижня тому я особисто був у Запоріжжі, де збудовано 11 підземних шкіл – повноцінних шкіл під землею з повноцінним захистом від будь-яких видів ударів, зокрема прямих попадань ракет. Там абсолютна безпека для дітей та чудові умови для навчання з погляду безпеки", – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що в прифронтових містах, які перебувають під активними атаками росіян, зокрема Харкові, Запоріжжі, Дніпрі та Кривому Розі, живе велика кількість дітей, тому там важливо створювати підземні школи.

"Відповідно керуючись розподілом коштів, ми зважаємо на кількість дітей та на рівень ризику. Обласні адміністрації спільно з громадами станом на сьогодні доволі ефективно використовують кошти на створення відповідних сховищ", – додав прем'єр.