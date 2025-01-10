Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Уважно розраховуємо кошти": Шмигаль розповів про створення підземних шкіл у прифронтових областях

"Уважно розраховуємо кошти": Шмигаль розповів про створення підземних шкіл у прифронтових областях

Юлія Лаврук
10 січня, 2025 п'ятниця
14:59
Війна з Росією підземна школа у Харкові

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив на важливості створення підземних шкіл у прифронтових областях, зазначивши, що уряд виділяє відповідні кошти на них

Зміст

Про це передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

"Буквально тиждень чи півтора тижня тому я особисто був у Запоріжжі, де збудовано 11 підземних шкіл – повноцінних шкіл під землею з повноцінним захистом від будь-яких видів ударів, зокрема прямих попадань ракет. Там абсолютна безпека для дітей та чудові умови для навчання з погляду безпеки", – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що в прифронтових містах, які перебувають під активними атаками росіян, зокрема Харкові, Запоріжжі, Дніпрі та Кривому Розі, живе велика кількість дітей, тому там важливо створювати підземні школи. 

"Відповідно керуючись розподілом коштів, ми зважаємо на кількість дітей та на рівень ризику. Обласні адміністрації спільно з громадами станом на сьогодні доволі ефективно використовують кошти на створення відповідних сховищ", – додав прем'єр.

  • Станом на грудень 2024 року в Україні було розгорнуто будівництво понад 139 підземних шкіл та кількох десятків закладів професійно-технічної освіти.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
освіта
Денис Шмигаль
уряд Шмигаля
Економіка
Читайте також:
Ілля Забарний, "Борнмут", АПЛ
Автор Влад Дідусь
8 січня, 2025 середа
Європейський топ-клуб погодився погнати росіянина заради трансферу найдорожчого футболіста України
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+7.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.25
    Купівля 42.25
    Продаж 42.97
  • EUR
    Купівля 43.51
    Продаж 44.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
10 січня
15:31
У Дії до штрафів за порушення ПДР додали фото і відео з камер автофіксації
15:25
сміттєзвалище, сміття
В Україні планують побудувати ТЕЦ на паливі з відходів
15:15
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:14
Алек Болдвін
Алек Болдвін подав позов проти прокурора та посадовців Санта-Фе через справу про вбивство українки Гатчінс
15:09
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 10 січня: за скільки можна купити євро та долар у банках
14:53
Гурт 5'nizza російською мовою оголосив про тур Європою. Українці обурилися
14:51
У Ростовській області ЗСУ та СБУ уразили склад зберігання російських дронів, – ЗМІ
14:36
Наталка Діденко
Наталка Діденко попередила про похолодання: прогноз погоди на вихідні
14:36
Шмигаль
У 2025 році одним із пріоритетів уряду буде реформа митниці, – Шмигаль
14:28
OPINION
Як український закон про Telegram допоможе Європі дати відсіч агресії
14:05
OPINION
Найбільше на горіхи від Трампа дістанеться Німеччині
13:58
Газмережі
Уряд забронює понад норму ремонтні бригади облгазів
13:53
Микола Тищенко
Підозрюваний у викраденні ексвійськового нардеп Тищенко знову не з'явився в суді
13:48
Кіт Келлог
Спецпредставник Трампа Келлог переніс візит до Києва з юридичних причин, - МЗС України
13:31
Іван Гаврилюк
Для доопрацювання та передачі законопроєкту про демобілізацію у Верховну Раду потрібно ще хоча б три місяці, - перший заступник міністра оборони Гаврилюк
13:28
Оновлено
Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні
Зеленський в Італії зустрівся з прем'єркою Мелоні та президентом Маттареллою: про що говорили
13:20
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Видатки на озброєння та військову техніку зростуть до рекордних 739 млрд грн, - Шмигаль про оборонний бюджет
13:12
Дмитро Пєсков
Пєсков заявив, що Путін готовий до зустрічі з Трампом без умов
12:51
У столиці скасували презентацію книжки "Київ Михайла Булгакова"
12:51
Ексклюзив
трамп путін
Остаточна версія ставлення США до України буде сформована після зустрічі Путіна з Трампом, - голова ГО "Україна в НАТО" Романюк
12:40
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль: припинення транзиту нафти з РФ порушить угоду про Асоціацію з ЄС і договір до Енергетичної хартії
12:38
У Києві попрощались із загиблим на війні морським піхотинцем Андрієм Кузьменком
12:06
Вийшов тизер української романтичної комедії "Відпустка наосліп"
12:05
OPINION
Про заощадження та можливості розвитку
12:03
G7 Країни Великої сімки
ЄС перерахував перші 3 млрд євро з кредиту G7 для України
11:54
Пожежі, Лос-Анджелес
Марк Гемілл, Джеймі Лі Кертіс та Ентоні Хопкінс: понад 50 зірок втратили домівки через пожежі в Лос-Анджелесі
11:39
Оновлено
Обстріл Запоріжжя
Атака РФ по Запоріжжю 8 січня: 13 людей загинули, кількість поранених зросла до 123
11:29
Ексклюзив
Карта бойових дій за 1-8 січня
На Курщині ЗСУ організували оборону так, що росіяни можуть просуватися лише мінімально та зі значними втратами, - військовий експерт Пехньо
11:05
росія, санкції
Японія запровадила нові санкції проти РФ, Північної Кореї та Китаю
10:57
Мін'юст
Мін’юст відновив роботу всіх основних сервісів ЄДР після російської кібератаки
10:26
Наводив удари РФ по Херсону: СБУ затримала місцевого жителя, йому оголосили підозру
10:23
Огляд
світ, міжнародний огляд
Погрози Трампа анексувати Гренландію та як Україна звертається до альтернативних ЗМІ, щоб охопити американську аудиторію. Акценти світових ЗМІ 10 січня
10:18
В армію з СЗЧ повернулися понад 7 тисяч військових, - ДБР
10:04
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Очільниця Єврокомісії фон дер Ляєн хоче зустрітися з Трампом до інавгурації, - Bloomberg
10:03
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росіяни вже перебувають за піком своїх можливостей, але й надалі тиснутимуть на нашу оборону, - Згурець
10:00
OPINION
Трамп "наздоганятиме" усіх, хто "вкрав" у нього вибори 2020 року
09:55
Оновлено
світло
У Деснянському районі столиці енергетики повернули світло після аварії
09:25
Оновлено
У Києві уламки російського БПЛА влучили в багатоповерхівку: пошкоджено близько півсотні квартир
09:19
ППО
Сили оборони збили 33 з 72 російських безпілотників
09:05
повітряна тривога
На Черкащині змінили систему оголошення повітряних тривог залежно від типу загрози
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV