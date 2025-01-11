Пошкоджений танкер тіньового флоту РФ Eventin відбуксовують від німецького Рюгена

Про це пише DW.

Зазначається, що для цього застосовують три буксири.

За словами речника Центрального командування з надзвичайних ситуацій на морі, таким чином буде забезпечено більше вільної ділянки моря на південь у разі, якщо станеться щось непередбачуване.

У виданні додали, що Eventin дрейфував у Балтійському морі з вечора п'ятниці, не маючи можливості маневрувати через відключення електроенергії на борту.

Що відомо про танкер РФ Eventin

Вранці п'ятниці, 10 січня, в Балтійському морі біля німецького острова Рюген втратив управління танкер Eventin, – повідомив Bild.

Танкер повільно дрейфував і не міг маневрувати. Судно завдовжки 248 метрів перевозило близько 99 тис. тонн нафти. Танкер, який ходить під панамським прапором, завантажив нафту в російському балтійському порту Усть-Луга на кордоні з Естонією. Він вирушив звідти 6 січня, а пунктом призначення значився порт Порт-Саїд у Єгипті, проте, найімовірніше, прямував у Індію. Ця країна не приєдналася до санкцій проти Росії й зараз є найбільшим клієнтом російської нафти.

Як зазначило видання, Eventin входить до складу так званого російського тіньового флоту, за допомогою якого Кремль намагається обходити санкції Заходу. Eventin спершу мав назву Storviken і ходив під норвезьким прапором у 2006 році, потім був зареєстрований у Панамі як Charvi у 2022 році й отримав свою нинішню назву в червні 2024 року. Також Eventin неодноразово відключав свої системи стеження, що типово для кораблів тіньового флоту.