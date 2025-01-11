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Зеленський назвав пошкоджений танкер РФ біля німецького Рюгена "нафтовою бомбою"

Олена Будько
11 січня, 2025 субота
01:13
Світ Володимир Зеленський

Пошкоджений російський танкер, що перебуває на мілині біля німецького острова Рюген із майже 100 тисячами тонн російської нафти, є очевидною загрозою природному середовищу моря й усьому узбережжю

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Про це президент України Володимир Зеленський написав у соцмережі X.

"Цей танкер тіньового флоту – це нафтова бомба, що, на щастя, не здетонувала. Але Москва використовує сотні таких "бомб", і кожна з них є загрозою. Щодня Росія обстрілює Україну, і гроші на свої ракети, ударні дрони, керовані авіабомби вона заробляє, зокрема, цим своїм танкерним флотом. Росія ставить під загрозу екологію саме для того, щоб мати змогу вбивати людей", – прокоментував Зеленський. 

Він подякував країнам і лідерам, які "діють проти всіх форм російських заробітків, що збагачують Путіна і дають йому змогу вести війну та дестабілізовувати Європу й інші частини світу", наголосивши, що таких дій має бути більше. 

"Російський танкерний флот має зупинитись, щоб зупинилися російські удари та загрози", – додав Зеленський.

Яка російський танкер сів на мілину біля німецького Рюгена

Вранці п'ятниці, 10 січня, в Балтійському морі біля німецького острова Рюген втратив управління танкер Eventin, – повідомив Bild. 

Танкер повільно дрейфував і не міг маневрувати. Судно завдовжки 248 метрів перевозило близько 99 тис. тонн нафти. Танкер, який ходить під панамським прапором, завантажив нафту в російському балтійському порту Усть-Луга на кордоні з Естонією. Він вирушив звідти 6 січня, а пунктом призначення значився порт Порт-Саїд у Єгипті, проте, найімовірніше, прямував у Індію. Ця країна не приєдналася до санкцій проти Росії й зараз є найбільшим клієнтом російської нафти.

Як зазначило видання, Eventin входить до складу так званого російського тіньового флоту, за допомогою якого Кремль намагається обходити санкції Заходу. Eventin спершу мав назву Storviken і ходив під норвезьким прапором у 2006 році, потім був зареєстрований у Панамі як Charvi у 2022 році й отримав свою нинішню назву в червні 2024 року. Також Eventin неодноразово відключав свої системи стеження, що типово для кораблів тіньового флоту. 

  • У п'ятницю, 10 січня, США оголосили про введення санкцій щодо низки нафтових та страхових компаній РФ. До списку підсанкційних підприємств увійшли Сургутнафтогаз, Газпром Нафта, Інгосстрах, Альфастрахування та Радкомфлот.
Теги:
Новини
Економіка
Росія
Німеччина
нафта
санкції проти Росії
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