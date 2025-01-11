Зеленський назвав пошкоджений танкер РФ біля німецького Рюгена "нафтовою бомбою"

Про це президент України Володимир Зеленський написав у соцмережі X.

"Цей танкер тіньового флоту – це нафтова бомба, що, на щастя, не здетонувала. Але Москва використовує сотні таких "бомб", і кожна з них є загрозою. Щодня Росія обстрілює Україну, і гроші на свої ракети, ударні дрони, керовані авіабомби вона заробляє, зокрема, цим своїм танкерним флотом. Росія ставить під загрозу екологію саме для того, щоб мати змогу вбивати людей", – прокоментував Зеленський.

Він подякував країнам і лідерам, які "діють проти всіх форм російських заробітків, що збагачують Путіна і дають йому змогу вести війну та дестабілізовувати Європу й інші частини світу", наголосивши, що таких дій має бути більше.

"Російський танкерний флот має зупинитись, щоб зупинилися російські удари та загрози", – додав Зеленський.

Яка російський танкер сів на мілину біля німецького Рюгена

Вранці п'ятниці, 10 січня, в Балтійському морі біля німецького острова Рюген втратив управління танкер Eventin, – повідомив Bild.

Танкер повільно дрейфував і не міг маневрувати. Судно завдовжки 248 метрів перевозило близько 99 тис. тонн нафти. Танкер, який ходить під панамським прапором, завантажив нафту в російському балтійському порту Усть-Луга на кордоні з Естонією. Він вирушив звідти 6 січня, а пунктом призначення значився порт Порт-Саїд у Єгипті, проте, найімовірніше, прямував у Індію. Ця країна не приєдналася до санкцій проти Росії й зараз є найбільшим клієнтом російської нафти.

Як зазначило видання, Eventin входить до складу так званого російського тіньового флоту, за допомогою якого Кремль намагається обходити санкції Заходу. Eventin спершу мав назву Storviken і ходив під норвезьким прапором у 2006 році, потім був зареєстрований у Панамі як Charvi у 2022 році й отримав свою нинішню назву в червні 2024 року. Також Eventin неодноразово відключав свої системи стеження, що типово для кораблів тіньового флоту.