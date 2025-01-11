Сили оборони вночі знищили 47 ворожих БПЛА, ще 27 - не досягли цілей

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Так, з 20:00 10 січня до ранку наступного дня росіяни запустили по Україні 74 ударні БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.

Повітряний напад відбивали, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 47 безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях.

Крім того, 27 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, без негативних наслідків.