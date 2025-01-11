А ще Путіну важлива зустріч сама по собі. І я повторю те, що говорив і раніше: Путін зараз не хоче результативних переговорів. І на першому етапі йому важливо: а) зустрітися з Трампом і показати, що з ним говорять; б) спробувати зірвати перший раунд переговорів руками України. І він буде пробувати це робити.