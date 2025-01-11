Без людей, сил та засобів нам ніяк не втримати Курахове, - майор запасу НГУ Гетьман
Олексій Гетьман, майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни, зазначив, що зараз завдання – не відбивати населені пункти на східному фронті, а щонайменше – тримати оборону, а якщо відходити, то з боями на заздалегідь підготовлені позиції
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Щодо боїв у Кураховому, це означає, що ворог просувається, намагається обійти з флангів Покровськ, щоб щонайменше - перерізати трасу Покровськ-Костянтинівку для пошкодження нашої логістики. У Кураховому поки що ведуться бої за ТЕС, яка була побудована ще в часи Холодної війни, тобто її можна розглядати як фортецю для утримання оборони. Саме місто - повністю знищене, про що кажуть речники угруповання, яке там перебуває. Чи вдасться Курахове відбити найближчим часом – точно ні", - зауважив майор запасу НГУ.
За його словами, зараз завдання – не відбивати населені пункти на східному фронті, а щонайменше – тримати оборону, а якщо відходити, то з боями на заздалегідь підготовлені позиції, що зараз і відбувається.
"Ворог не швидко, але щоденно просувається. Чи вдасться нам втримати Курахове? Трохи невлучне порівняння з футболом, але зараз проти наших 11 грають 111 ворогів, тому як би ми гарно не грали, противник грає у кількісній перевазі та ще й не за правилами. Тому нам треба мобілізуватися, потрібні люди, які будуть тримати зброю в руках і давати відсіч ворогу на полі бою. При всіх дронах, танках, ракетах перемога досягається піхотою, а інші засоби допомагають їй це зробити. Щоб утримати Курахове і зробити там контрудар, нам треба мобілізувати людей добровільно чи через рекрутинг, чи в інший спосіб, бо без людей, сил та засобів нам ніяк не втримати", - резюмував Олексій Гетьман.
- 7 січня DeepState повідомляв, що російські терористи контролюють майже всю територію Курахового.
- 11 січня OSINT-проєкт DeepState заявив, що російська армія окупувала місто Курахове Покровського району Донецької області. У Силах оборони України зазначили, що утримують позиції в межах міста, зокрема в районі теплоелектростанції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.26 Купівля 42.26Продаж 42.98
- EUR Купівля 43.47Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе