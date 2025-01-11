Україна матиме можливість закупати ППО італійського виробництва коштом заморожених російських активів

Про це повідомляє Міноборони України.

Заступник міністра оборони України бригадний генерал Анатолій Клочко провів переговори з делегацією Агенції з питань оборонної промисловості Міністерства оборони Італії.

"Ми зацікавлені, серед іншого, у боєприпасах різного калібру та системах протиповітряної оборони. Проте варто розуміти вартість та терміни, протягом яких вони можуть бути поставлені для Сил оборони України", - сказав Клочко.

Заступник міністра також подякував італійцям за підтримку від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Крім того, Клочко, представники Мінстратегпрому та Генерального штабу ЗСУ ознайомилися з продукцією італійських оборонних компаній.

Представник Агенції з питань оборонної промисловості Міністерства оборони Італії Марчелло Меле презентував ключові напрямки роботи агенції та ознайомив з механізмами потенційної співпраці.

Італійська делегація висловила готовність країни бути не лише важливим партнером у підтримці України, а й брати участь у коректному розподілі бюджету ЄС для використання всіх спроможностей української промисловості в тому числі.

Сторони домовилися продовжити роботу для реалізації ідеї щодо створення спільних промислових проєктів.