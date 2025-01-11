Україна матиме можливість закупати ППО італійського виробництва коштом заморожених російських активів
Україна та Італія обговорили можливість використання доходів від заморожених російських активів для купівлі ППО італійського виробництва та боєприпасів до цих систем
Про це повідомляє Міноборони України.
Заступник міністра оборони України бригадний генерал Анатолій Клочко провів переговори з делегацією Агенції з питань оборонної промисловості Міністерства оборони Італії.
"Ми зацікавлені, серед іншого, у боєприпасах різного калібру та системах протиповітряної оборони. Проте варто розуміти вартість та терміни, протягом яких вони можуть бути поставлені для Сил оборони України", - сказав Клочко.
Заступник міністра також подякував італійцям за підтримку від початку повномасштабного вторгнення РФ.
Крім того, Клочко, представники Мінстратегпрому та Генерального штабу ЗСУ ознайомилися з продукцією італійських оборонних компаній.
Представник Агенції з питань оборонної промисловості Міністерства оборони Італії Марчелло Меле презентував ключові напрямки роботи агенції та ознайомив з механізмами потенційної співпраці.
Італійська делегація висловила готовність країни бути не лише важливим партнером у підтримці України, а й брати участь у коректному розподілі бюджету ЄС для використання всіх спроможностей української промисловості в тому числі.
Сторони домовилися продовжити роботу для реалізації ідеї щодо створення спільних промислових проєктів.
- Президент України Володимир Зеленський у четвер, 9 січня, прибув з робочим візитом до Італії та зустрівся з прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні та президентом Серджо Маттареллою.
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