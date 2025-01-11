Адміністрація Байдена продовжила на 1,5 року особливий статус для українських біженців у США
Адміністрація чинного президента США Джо Байдена оголосила про продовження терміну дії Тимчасового захищеного статусу (TPS) для біженців з України, Судану, Сальвадору й Венесуели
Про це пише The New York Times.
Як зазначається, продовження дії американської програми для біженців дозволяє іммігрантам залишатися в країні з дозволом на роботу та захистом від депортації ще на 18 місяців після закінчення терміну дії їх поточного захисту навесні.
Видання нагадує, що наприкінці 2024 року держсекретар США Ентоні Блінкен у кількох офіційних листах рекомендував продовжити цей захист.
Раніше Дональд Трамп, який набуде повноважень президента США 20 січня, критикував цю програму та пообіцяв припинити її, принаймні для деяких держав. Під час свого першого терміну Трамп позбавив статусу TPS близько 400 тисяч біженців із Сальвадору та низки інших країн, однак його рішення потім оскаржувалося в судах.
- Сполучені Штати Америки за президентства Джо Байдена не встигли використати майже 4 мільярди доларів на допомогу Україні.
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