Адміністрація Байдена не використала близько $4 млрд допомоги для України
Сполучені Штати Америки за президентства Джо Байдена не встигли використати майже 4 мільярди доларів на допомогу Україні
Про це під час брифінгу сказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
"Буде трохи менш ніж 4 мільярди доларів, які залишаться у повноваженнях, які наступна адміністрація отримає можливість використати для України", – сказала вона, відповідаючи на запитання про те, скільки невикористаних коштів з програми президентських повноважень (PDA) буде передано наступній адміністрації.
Довідково. PDA (Presidential Drawdown Authority), або програма президентських повноважень – одна з програм оборонної підтримки України. За цією програмою озброєння Україні надають безпосередньо із запасів США. Завдяки цьому, як наголошували в Пентагоні, пакети озброєнь за цією програмою надходять протягом лічених днів від моменту оголошення.
- 9 січня голова міністерства оборони Сполучених Штатів під час засідання "Рамштайн" оголосив новий пакет військової допомоги для України від США на $500 млн.
- Як повідомляв днем раніше "Голос Америки", невикористаними залишаться близько $3,8 млрд на програму PDA, попри обіцянки Білого дому витратити усю суму до кінця каденції Байдена. Ці кошти перейдуть в розпорядження Дональда Трампа після його інавгурації 20 січня.
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