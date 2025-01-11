Адміністрація Байдена не використала близько $4 млрд допомоги для України

Про це під час брифінгу сказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

"Буде трохи менш ніж 4 мільярди доларів, які залишаться у повноваженнях, які наступна адміністрація отримає можливість використати для України", – сказала вона, відповідаючи на запитання про те, скільки невикористаних коштів з програми президентських повноважень (PDA) буде передано наступній адміністрації.

Довідково. PDA (Presidential Drawdown Authority), або програма президентських повноважень – одна з програм оборонної підтримки України. За цією програмою озброєння Україні надають безпосередньо із запасів США. Завдяки цьому, як наголошували в Пентагоні, пакети озброєнь за цією програмою надходять протягом лічених днів від моменту оголошення.