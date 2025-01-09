Остін оголосив про останній пакет допомоги для України від США за Байдена

Про це він заявив під час конференції з Володимиром Зеленським.

Остін нагадав, що низка країн у 2025 році пообіцяли виділити допомогу для України. Після цього він оголосив про надання $500 млн військової допомоги від Сполучених Штатів.

Відповідний пакет на $500 млн включає додаткові ракети для української ППО, більше снарядів та більше ракет класу "повітря-земля" та іншого обладнання для підтримки українських F-16.

"Наша робота разом повинна продовжуватися. Українська боротьба важлива для всіх нас. Як я сказав на першому "Рамштайні", всі відповідальні за те, щоб імперська агресія не подолала вільні та суверенітеті нації", - додав Остін.