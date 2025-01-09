Остін оголосив про останній пакет допомоги для України від США за Байдена
Голова міністерства оборони Сполучених Штатів під час засідання "Рамштайн" оголосив новий пакет військової допомоги для України від США на $500 млн
Про це він заявив під час конференції з Володимиром Зеленським.
Остін нагадав, що низка країн у 2025 році пообіцяли виділити допомогу для України. Після цього він оголосив про надання $500 млн військової допомоги від Сполучених Штатів.
Відповідний пакет на $500 млн включає додаткові ракети для української ППО, більше снарядів та більше ракет класу "повітря-земля" та іншого обладнання для підтримки українських F-16.
"Наша робота разом повинна продовжуватися. Українська боротьба важлива для всіх нас. Як я сказав на першому "Рамштайні", всі відповідальні за те, щоб імперська агресія не подолала вільні та суверенітеті нації", - додав Остін.
- 20 квітня 2025 року палата представників конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
- 15 листопада прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що президент США Джо Байден має намір використати усі надані конгресом кошти для допомоги Україні до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа 20 січня.
- 18 грудня речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що військової допомоги Україні, які вже надала та ще надасть адміністрація президента США Джо Байдена, мають покрити потреби ЗСУ в озброєнні, техніці та матеріалах до кінця 2025 року.
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