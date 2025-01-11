"Бабах сильний був". Поблизу білоруського Гомеля вибухнув "шахед"

Про це інформує гомельське видання "Флагшток".

Згідно з повідомленням, звук вибуху було чутно в Новобілицькому районі Гомеля та в селищі Ченки.

Водночас деякі джерела повідомляють про серію вибухів, тоді як інші описують це як одиничний інцидент. Однак жодних ознак пожежі або спалахів на території не зафіксовано.

"Бабах сильний був з боку лісу південніше Гомеля. Обійшла навколо і подивилася, чи не прилетів знову "шахед" у Білицю. Чоловік теж чув вибух. Але спалахів не було ні в Білиці, ні в місті. Думала, у Зябрівку прилетіло", - розповів співрозмовник видання.

За інформацією українського моніторингового каналу "Ринда моніторить", вибух міг бути пов'язаний з падінням ударного безпілотника.

Так, уночі 8 січня о 01:43 за мінським часом канал повідомив про перетин кордону Білорусі БПЛА, що рухався вздовж кордонів Росії та України. У повідомленні йшлося про те, що дрон потрапив у повітряний простір Білорусі та направлявся до селища Круговець-Калинине.

У виданні зазначили, що враховуючи, що швидкість польоту найпоширенішого ударного БПЛА Shahed-136 становить 140-180 км/год, безпілотник міг долетіти до південних околиць Гомеля і там із якихось причин упасти, здетонувавши.

Офіційні служби нічний вибух не коментували і у зведеннях подій не згадували.