"Бабах сильний був". Поблизу білоруського Гомеля вибухнув "шахед"
Уночі 8 січня жителі південних районів гомельської області стали свідками потужного вибуху. За словами очевидців, ймовірно, це могло бути пов'язано з падінням безпілотника
Про це інформує гомельське видання "Флагшток".
Згідно з повідомленням, звук вибуху було чутно в Новобілицькому районі Гомеля та в селищі Ченки.
Водночас деякі джерела повідомляють про серію вибухів, тоді як інші описують це як одиничний інцидент. Однак жодних ознак пожежі або спалахів на території не зафіксовано.
"Бабах сильний був з боку лісу південніше Гомеля. Обійшла навколо і подивилася, чи не прилетів знову "шахед" у Білицю. Чоловік теж чув вибух. Але спалахів не було ні в Білиці, ні в місті. Думала, у Зябрівку прилетіло", - розповів співрозмовник видання.
За інформацією українського моніторингового каналу "Ринда моніторить", вибух міг бути пов'язаний з падінням ударного безпілотника.
Так, уночі 8 січня о 01:43 за мінським часом канал повідомив про перетин кордону Білорусі БПЛА, що рухався вздовж кордонів Росії та України. У повідомленні йшлося про те, що дрон потрапив у повітряний простір Білорусі та направлявся до селища Круговець-Калинине.
У виданні зазначили, що враховуючи, що швидкість польоту найпоширенішого ударного БПЛА Shahed-136 становить 140-180 км/год, безпілотник міг долетіти до південних околиць Гомеля і там із якихось причин упасти, здетонувавши.
Офіційні служби нічний вибух не коментували і у зведеннях подій не згадували.
- У ніч на 8 січня щонайменше 17 російських дронів-камікадзе типу Shahed залетіли до Білорусі з України та Росії.
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