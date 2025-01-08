За ніч до Білорусі залетіли щонайменше 17 російських "шахедів", – Гаюн

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Там зазначили, що дрони заходили з Брянської обл. РФ, рухалися курсом на Поліський заповідник, Комарин, Лоїв, Гдень, Наровлю, Брагін, Асаревичі та проходили через "білоруський коридор".

Так, перший "шахед" залетів із Росії в напрямку агромістечка Круговець-Калініно близько 01:43. Далі заходи були о 02:19, 02:42, 03:11, 03:29, 04:23, 04:29, 04:43 (два БПЛА), 05:53 (два БПЛА), 05:56, 05:59 (два БПЛА), 06:21, 06:31 та 06:55.

Фото: Беларускі Гаюн

Загалом протягом ночі щонайменше 3 дрони залетіли в Білорусь безпосередньо з Росії – це фіксували о 01:43, 02:19 і 02:42.

Авіацію ВПС РБ вночі не підіймали, додав "Беларускі Гаюн"