Українська ППО знищила 41 БПЛА, ще 22 - локаційно втрачені

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що окупанти випустили 64 БПЛА із напрямків Орел, Курськ, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 41 ударного БПЛА та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Ще 22 дрони були локаційно втрачені, три із них полетіли в напрямку Росії, один - в Білорусь.