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Українська ППО знищила 41 БПЛА, ще 22 - локаційно втрачені

Катерина Єсікова
8 січня, 2025 середа
09:15
Війна з Росією ппо

У ніч проти 8 січня російський ворог запустив по Україні 64 ударні безпілотники типу Shahed і БПЛА-імітатори. Сили протиповітряної оборони знищили 41 дрон

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що окупанти випустили 64 БПЛА із напрямків Орел, Курськ, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 41 ударного БПЛА та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Ще 22 дрони були локаційно втрачені, три із них полетіли в напрямку Росії, один - в Білорусь.

  • Ввечері вівторка, 7 січня, російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. Більше про атаку читайте за посиланням!
     
Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
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