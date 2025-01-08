Українська ППО знищила 41 БПЛА, ще 22 - локаційно втрачені
У ніч проти 8 січня російський ворог запустив по Україні 64 ударні безпілотники типу Shahed і БПЛА-імітатори. Сили протиповітряної оборони знищили 41 дрон
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зазначається, що окупанти випустили 64 БПЛА із напрямків Орел, Курськ, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ.
"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 41 ударного БПЛА та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях.
Ще 22 дрони були локаційно втрачені, три із них полетіли в напрямку Росії, один - в Білорусь.
- Ввечері вівторка, 7 січня, російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. Більше про атаку читайте за посиланням!
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