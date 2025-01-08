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Головна Війна з Росією Росія атакувала Україну ударними дронами у ніч на 8 січня: на Київщині спрацювала ППО
Оновлено

Росія атакувала Україну ударними дронами у ніч на 8 січня: на Київщині спрацювала ППО

Влад Дідусь
8 січня, 2025 середа
00:35
Війна з Росією нічна атака "шахедів"

Ввечері вівторка, 7 січня, російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України

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Повітряні сили зафіксували БПЛА на півночі Чернігівщини о 21:53.

Після 22:00, окрім Чернігівщини, ударні дрони фіксували на Сумщині та Харківщині. Близько 23:00 нові групи безпілотників увійшли у повітряний простір Сумської області, рухаються на захід.

Станом на 0:14 рух дронів був наступним:

  • ударні БПЛА на півночі Сумщини - курс західний.
  • група БПЛА на півдні Сумщини - курс на Полтавщину.
  • дрони на півночі Чернігівщини - напрямок на Київщину.
  • на півночі Чернігівщини БПЛА курсом на південний захід.

У Київській військовій обладміністрації о 0:31 поінформували про рух ворожих дронів в області й роботу ППО.

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Україна
Росія
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