Росія атакувала Україну ударними дронами у ніч на 8 січня: на Київщині спрацювала ППО
Ввечері вівторка, 7 січня, російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України
Повітряні сили зафіксували БПЛА на півночі Чернігівщини о 21:53.
Після 22:00, окрім Чернігівщини, ударні дрони фіксували на Сумщині та Харківщині. Близько 23:00 нові групи безпілотників увійшли у повітряний простір Сумської області, рухаються на захід.
Станом на 0:14 рух дронів був наступним:
- ударні БПЛА на півночі Сумщини - курс західний.
- група БПЛА на півдні Сумщини - курс на Полтавщину.
- дрони на півночі Чернігівщини - напрямок на Київщину.
- на півночі Чернігівщини БПЛА курсом на південний захід.
У Київській військовій обладміністрації о 0:31 поінформували про рух ворожих дронів в області й роботу ППО.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.13 Купівля 42.13Продаж 42.73
- EUR Купівля 43.77Продаж 44.5
- Актуальне
- Важливе