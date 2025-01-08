Росія атакувала Україну ударними дронами у ніч на 8 січня: на Київщині спрацювала ППО

Повітряні сили зафіксували БПЛА на півночі Чернігівщини о 21:53.

Після 22:00, окрім Чернігівщини, ударні дрони фіксували на Сумщині та Харківщині. Близько 23:00 нові групи безпілотників увійшли у повітряний простір Сумської області, рухаються на захід.

Станом на 0:14 рух дронів був наступним:

ударні БПЛА на півночі Сумщини - курс західний.

група БПЛА на півдні Сумщини - курс на Полтавщину.

дрони на півночі Чернігівщини - напрямок на Київщину.

на півночі Чернігівщини БПЛА курсом на південний захід.

У Київській військовій обладміністрації о 0:31 поінформували про рух ворожих дронів в області й роботу ППО.

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