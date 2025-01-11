Відхід ЗСУ з Курщини спричинить наступ армії РФ на Україну із цього напрямку, - WP
Якщо українська армія відходитиме з Курської області РФ, то 60-тисячне угруповання російських військ, що розгорнуте в регіоні, почне наступ звідти на Україну
Про це повідомляє Washington Post.
Постійна увага України до Курської області свідчить про важливість утримання цього регіону для Києва. Це стає особливо актуальним на тлі майбутнього вступу на посаду новообраного президента США Дональда Трампа, що може посилити тиск на обидві сторони щодо переговорів, пояснює видання.
Зазначається, що українські посадовці застерегли, що в разі відступу Сил оборони України на Курщині "60 тисяч військових, які розгорнула Росія, слідуватимуть в Україну та займуть більше території".
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"Для України критично важливо втримати Курськ якнайдовше. Тому проведення невеликих операцій для покращення позицій цілком виправдане, адже це дозволяє довше утримувати регіон і демонструвати, що вони зберігають наступальний потенціал у цій війні", - зазначив військовий аналітик Центру військово-морського аналізу штату Вірджинія Майкл Кофман.
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Водночас Росія прагне повернути контроль над Курською областю, зберігаючи при цьому значні сили на сході, додає WP.
- У Генштабі 6 січня повідомили, що від початку Курської операції російська армія втратила (вбитими та пораненими) 38 тис. військових. Також Сили оборони взяли в полон 860 окупантів.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочала операцію в Курській області не задля окупації російських територій, а заради власної безпеки.
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