Звільнення Криму першим від Донбасу не означатиме фінал у війні, - Буданов
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що якщо тимчасово окупований півострів Крим звільнять раніше ніж Донбас, то війна триватиме далі
Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
"Дивіться, згідно з тим, як усе має відбуватися, все буде проходити по поверненню всіх наших кордонів. Я не знаю, навіщо ви так акцентуєте на Криму, бо я вам можу прямо сказати: Крим – це частина території України, без повернення Криму ситуація не завершиться. Ніхто її не завершить, як би не хотів", – наголосив очільник ГУР Міноборони.
Буданов вважає, що Україна моє повернути всі свої території, але на це потрібен час, який "у нас ще є".
"Якщо Крим буде останнім забраний – це фінал. Якщо Крим буде першим забраний, а Донбас ще не забраний – то це не фінал", – підкреслив очільник розвідки.
Україна планує боротися та вийти на свої кордони 1991 року.
"Завершити цю війну можна виключно одним шляхом – це поверненням кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року. Неможливо, нереально вже завершити цю війну без розв'язання територіальних проблем. Україна ніколи не піде на те, щоби віддати якусь частину територій", – додав Буданов.
- Українські військові вже відпрацьовують нові види озброєння, які виготовляє український оборонно-промисловий комплекс. Не виключено, що їх можуть застосувати в Криму.
- Відмова російських окупантів проводити парад 9 травня на півострові Крим може демонструвати, що рашисти готуються до можливого контрнаступу Збройних Сил України, сказав Денис Чистіков.
- У тимчасово окупованому Криму, біля міста Керч, російські війська встановили радіолокаційну станцію для виявлення повітряних, морських і наземних об'єктів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.67
Купівля 37.67Продаж 38.45
-
EUR
Купівля 40.96Продаж 41.91
- Актуальне
- Важливе