Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Дивіться, згідно з тим, як усе має відбуватися, все буде проходити по поверненню всіх наших кордонів. Я не знаю, навіщо ви так акцентуєте на Криму, бо я вам можу прямо сказати: Крим – це частина території України, без повернення Криму ситуація не завершиться. Ніхто її не завершить, як би не хотів", – наголосив очільник ГУР Міноборони.

Буданов вважає, що Україна моє повернути всі свої території, але на це потрібен час, який "у нас ще є".

"Якщо Крим буде останнім забраний – це фінал. Якщо Крим буде першим забраний, а Донбас ще не забраний – то це не фінал", – підкреслив очільник розвідки.

Україна планує боротися та вийти на свої кордони 1991 року.

"Завершити цю війну можна виключно одним шляхом – це поверненням кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року. Неможливо, нереально вже завершити цю війну без розв'язання територіальних проблем. Україна ніколи не піде на те, щоби віддати якусь частину територій", – додав Буданов.