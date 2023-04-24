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Війна з Росією: хроніка
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Звільнення Криму першим від Донбасу не означатиме фінал у війні, - Буданов

24 квітня, 2023 понедiлок
08:55
Війна з Росією Кирило Буданов

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що якщо тимчасово окупований півострів Крим звільнять раніше ніж Донбас, то війна триватиме далі

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Дивіться, згідно з тим, як усе має відбуватися, все буде проходити по поверненню всіх наших кордонів. Я не знаю, навіщо ви так акцентуєте на Криму, бо я вам можу прямо сказати: Крим – це частина території України, без повернення Криму ситуація не завершиться. Ніхто її не завершить, як би не хотів", – наголосив очільник ГУР Міноборони.

Буданов вважає, що Україна моє повернути всі свої території, але на це потрібен час, який "у нас ще є".

"Якщо Крим буде останнім забраний – це фінал. Якщо Крим буде першим забраний, а Донбас ще не забраний – то це не фінал", – підкреслив очільник розвідки.

Україна планує боротися та вийти на свої кордони 1991 року.

"Завершити цю війну можна виключно одним шляхом – це поверненням кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року. Неможливо, нереально вже завершити цю війну без розв'язання територіальних проблем. Україна ніколи не піде на те, щоби віддати якусь частину територій", – додав Буданов.

  • Українські військові вже відпрацьовують нові види озброєння, які виготовляє український оборонно-промисловий комплекс. Не виключено, що їх можуть застосувати в Криму. 
  • Відмова російських окупантів проводити парад 9 травня на півострові Крим може демонструвати, що рашисти готуються до можливого контрнаступу Збройних Сил України, сказав Денис Чистіков.   
  • У тимчасово окупованому Криму, біля міста Керч, російські війська встановили радіолокаційну станцію для виявлення повітряних, морських і наземних об'єктів.  
Росія
Крим
Донбас
російська армія
окуповані території
ГУР
Міністр оборони України
Кирило Буданов
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