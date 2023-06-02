Про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post.

За словами Воллеса, є реальна можливість того, що ЗСУ успішно деокупують Крим уже цього року, оскільки у росіян закінчуються ресурси.

"Ми бачили на полі бою, що якщо вдарити по російських військах не в тому місці, вони фактично розваляться. Ви можете посилати молодих людей на смерть десятками тисяч, що вони (російське командування, - ред.) й роблять, але ви не можете начаклувати танки й системи озброєнь, які їм потрібні", - сказав міністр.