Міністр оборони Великої Британії припустив, що Україна може повернути Крим до кінця року
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес припустив, що Україна може повернути тимчасово окупований Крим до кінця року. У росіян закінчуються запаси озброєння
Про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post.
За словами Воллеса, є реальна можливість того, що ЗСУ успішно деокупують Крим уже цього року, оскільки у росіян закінчуються ресурси.
"Ми бачили на полі бою, що якщо вдарити по російських військах не в тому місці, вони фактично розваляться. Ви можете посилати молодих людей на смерть десятками тисяч, що вони (російське командування, - ред.) й роблять, але ви не можете начаклувати танки й системи озброєнь, які їм потрібні", - сказав міністр.
- Раніше начальник ГУР Кирило Буданов висловив переконання, що ЗСУ можуть звільнити Крим до літа.
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