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Головна війна з Росією Буданов: Маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому

Буданов: Маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому

31 січня, 2023 вiвторок
10:25
війна з Росією Кирило Буданов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що ЗСУ в змозі повернути окупований Росією Крим до літа поточного року

Про це він сказав The Washington Post.

За прогнозами Буданова, Росія зосередиться на окупації всієї території Донецької та Луганської областей. На його думку, наступ із Білорусі є малоймовірним, зосередження там ворожих військ - це лише спроба відволікти й розділити українські війська.

Буданов також сказав, що "ми маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому". На запитання, чи вважає він, що деокупація Криму може спонукати президента Росії Володимира Путіна застосувати ядерну зброю, Буданов сказав: "Це неправда. І Крим нам повернуть. Я вам більше скажу: все почалося в Криму в 2014 році, і на цьому все закінчиться".

"Росія — країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться. Нанесення ядерного удару призведе не просто до військової поразки Росії, а до розпаду Росії. І вони це дуже добре знають", - підкреслив керівник ГУР МО.

  • Раніше Буданов заявляв, що після війни відносини з Росією будуть складними, а Україні слід рухатися до НАТО та ЄС, аби убезпечити себе від нової агресії.

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Новини
Україна
Крим
Кирило Буданов
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