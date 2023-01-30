Про це Буданов розповів в інтерв'ю Wirtualna Polska, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у telegram.

За його словами, у майбутньому налагодження відносин між Україною та Росією буде складним процесом.

"Нині в російському інформаційному просторі, насамперед в інтернеті, а також серед частини опозиції, починає пропагуватися думка, що в цьому вторгненні слід звинувачувати лише "путінську кліку". І суспільство тут ні при чому. Проте ми воюємо з країною, де більше двох третин населення підтримало дії Путіна. Ми не знаємо, яким буде майбутнє Росії. На скільки частин вона розпадеться і з ким нам доведеться говорити про репарації та притягнення до відповідальності винних у злочинах", - зазначив Буданов.

Він висловив переконання, що завданням України є системне ослаблення РФ, для чого слід активно входити до євроатлантичних та європейських структур - політичних, економічних, безпекових, правових, гуманітарних та освітніх.

"І забути про наш пострадянський період, як про страшний сон. Нарешті, ми повинні мати певну форму контролю над новою післявоєнною Російською Федерацією. Щоб ніколи не повторилося те, що відбулося з Україною", - сказав Буданов.

Він зазначив, що наразі бачить, що у Росії відбуваються руйнівні процеси.

"Зміни ми бачимо і в самій російській державі. Ті, що спливли після повномасштабного вторгнення, після введення санкцій і після повернення додому тисяч чорних мішків з тілами загиблих в Україні росіян. Все це працює, тому що з кожним днем поступово руйнує режим Путіна, підриває його", - переконаний Буданов.

4 січня Кирило Буданов заявив, що Росія вже не є військовою загрозою для світу та назвав режим Путіна посміховиськом.

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