Припинити російський терор було б можливо, якби в України були далекобійні ракети, - Зеленський

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Припинити цей російський терор було б можливо, якби ми могли забезпечити відповідні ракетні сили для наших військових. Щоб у терористів не було відчуття безкарності. Україні потрібні далекобійні ракети, зокрема, для того, щоб прибрати цю можливість окупанта ставити десь далеко від лінії фронту свої ракетні установки й знищувати ними українські міста. Дякую всім у світі: політикам, громадським діячам, журналістам і звичайним людям, які наполягають разом із нами на тому, що не може бути якихось табу в постачанні зброї для захисту від російського терору. Ми зробимо все, щоб партнери відкрили це життєво необхідне постачання – постачання, зокрема, ATACMS та іншої подібної зброї. Бо це потрібно для захисту життя. Захисту таких міст, як Костянтинівка чи, наприклад, Харків", - заявив президент України.

Володимир Зеленський нагадав про теракти, які Росія здійснила 28 січня.

"Сьогодні о 9:15 російська армія здійснила ракетний обстріл нашого міста Костянтинівка на Донеччині. Ворог застосував ракети С-300. По житловому сектору. Станом на цей час – 17 прізвищ у списку постраждалих. 14 – поранені. Троє людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким… Ці російські ракети влучили в Костянтинівці, зокрема, в чотири житлові будинки. І такі обстріли, на жаль, є повсякденністю наших територій, до яких російська армія дістає ось такими ракетами. Донбас, Харківщина, південь держави… Не можна ігнорувати того, що кожного дня Росія продовжує свій терор", - йдеться у відео.

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