Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав в інтерв'ю The Economist.

"У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що я маю. Я маю достатньо. Мені не потрібно ще сотні тисяч. Нам потрібні танки, нам потрібні бронетранспортери, нам потрібні БМП. І нам потрібні боєприпаси..." - сказав він.

За його словами, ЗСУ можуть звільнити всі території, які Росія окупувала після 24 лютого, однак для цього потрібне озброєння.

"Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, думаю, цілком реально вийти на межі 23 лютого", - підкреслив Залужний.

3 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів керівнику об’єднаного комітету начальників штабів США генералові Марку Міллі про потребу в ППО.

13 грудня держдеп США прокоментував можливість надати системи Patriot Україні, назвавши постачання засобів ППО пріоритетом.

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