Залужний сказав, скільки танків та іншого озброєння потрібно ЗСУ, аби вийти на межі 23 лютого
Аби звільнити всі території, які російська армія окупувала після 24 лютого, ЗСУ потрібно хоча би 300 танків, 600-700 бойових машин піхоти і 500 гаубиць
Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав в інтерв'ю The Economist.
"У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що я маю. Я маю достатньо. Мені не потрібно ще сотні тисяч. Нам потрібні танки, нам потрібні бронетранспортери, нам потрібні БМП. І нам потрібні боєприпаси..." - сказав він.
За його словами, ЗСУ можуть звільнити всі території, які Росія окупувала після 24 лютого, однак для цього потрібне озброєння.
"Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, думаю, цілком реально вийти на межі 23 лютого", - підкреслив Залужний.
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