Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Хочу нагадати, що ракета Storm Shadow є спільною франко-британською розробкою. Тому, після оголошення про передачу далекобійних ракет від Франції, їх кількість в нас значно збільшиться. І можна вже говорити про ефективну роботу цих ракет. Зокрема по місцях дислокації російських військ в тимчасово окупованому Луганську", - пояснив Селезньов.

Військовий експерт наголосив на тому, що далекобійні ракети допоможуть сформувати плацдарм для наступу ЗСУ

"Передача та застосування далекобійних ракет дуже чудова новина. Оскільки формування майбутнього поля бою дуже важлива місія. Потрібно памʼятати про те, що чим далі росіяни будуть розміщувати свої склади з боєприпасами, тим більше часу вони будуть витрачати на логістику. Це означає, що вони не зможуть оперативно реагувати на всі виклики з якими будуть стикатись в рамках українського контрнаступу", - додав він.