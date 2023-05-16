Як далекобійні ракети дозволять ЗСУ підготувати плацдарм для контрнаступу: пояснив військовий експерт Селезньов
Військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що далекобійні ракети, які союзники передають Україні, дозволять зруйнувати логістику російських окупаційних військ
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Хочу нагадати, що ракета Storm Shadow є спільною франко-британською розробкою. Тому, після оголошення про передачу далекобійних ракет від Франції, їх кількість в нас значно збільшиться. І можна вже говорити про ефективну роботу цих ракет. Зокрема по місцях дислокації російських військ в тимчасово окупованому Луганську", - пояснив Селезньов.
Військовий експерт наголосив на тому, що далекобійні ракети допоможуть сформувати плацдарм для наступу ЗСУ
"Передача та застосування далекобійних ракет дуже чудова новина. Оскільки формування майбутнього поля бою дуже важлива місія. Потрібно памʼятати про те, що чим далі росіяни будуть розміщувати свої склади з боєприпасами, тим більше часу вони будуть витрачати на логістику. Це означає, що вони не зможуть оперативно реагувати на всі виклики з якими будуть стикатись в рамках українського контрнаступу", - додав він.
- 11 травня, Велика Британія підтвердила передачу Україні ракет Storm Shadow. Франція також має на озброєнні такі ракети, але використовує назву SCALP-EG.
- 15 травня під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про передачу Україні ракет протиповітряної оборони та безпілотників. У новому пакеті британської військової допомоги будуть сотні ударних безпілотників великої дальності з радіусом дії понад 200 км.
- 16 травня президент Емманюель Макрон повідомив, що рамках нового пакету допомоги Франція передасть Україні ракети великої дальності
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