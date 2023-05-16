Франція надасть Україні далекобійні ракети, – Макрон 

Про це президент Франції Еммануель Макрон сказав у інтерв’ю французькому телеканалу TF1 у понеділок, 15 травня.

Макрон нагадав, що Франція найближчими тижнями направить в Україну десятки одиниць бронетехніки й легких танків, у тому числі бойові машини AMX-10RCs. А також заявив, що його країна поставить Києву більше обладнання, включаючи ракети великої дальності, які дозволять здійснювати контрнаступ.

Французький глава держави заявив про це через кілька годин після того, як Велика Британія пообіцяла Зеленському надати Україні ударні безпілотники дальнього радіуса дії під час його візиту в понеділок у рамках європейського туру, метою якого було забезпечення нової зброї для контрнаступу проти Росії.

Відповідаючи на запитання щодо доставки бойових літаків в Україну, Макрон сказав, що не обговорював цього із Зеленським під час зустрічі з ним у Франції цими вихідними. Натомість щодо підготовки українських пілотів на французьких військових літаках, він сказав: "Немає жодних табу". Макрон зазначив, що Франція готова навчати українських пілотів винищувачів, і програми навчання "можуть розпочатися просто зараз".