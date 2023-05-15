Франція передасть Україні десятки бронемашин і легких танків найближчим часом
У найближчі тижні Франція передасть Україні десятки броньованих машин і легких танків, зокрема AMX-10RC
Про це за підсумками зустрічі Володимира Зеленського і Еммануеля Макрона повідомила пресслужба ОПУ.
"Військова підтримка, яку надає Франція з початку війни, щоб дати Україні змогу захистити себе, продовжиться, оскільки готуються нові військові пакети з постійним врахуванням найбільш нагальних і невідкладних потреб України для зміцнення її обороноздатності. Найближчими тижнями Франція проведе підготовку й оснастить кілька батальйонів десятками броньованих машин і легких танків, включно з AMX-10RC", - йдеться в повідомленні.
В ОПУ повідомили, що "Франція зосередила свої зусилля на підтриманні можливостей протиповітряної оборони України, щоб захистити її населення від ударів Росії".
- Повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон зустрілися у Єлисейському палаці.
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