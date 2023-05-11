Про це пише CNN.

Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності, розроблена спільно Великою Британією і Францією. Зазвичай її запускають з повітря.

З дальністю стрільби понад 250 км, або 155 миль, вона лише трохи поступається 185-мильній американській армійській системі класу "земля-земля" (ATACMS).

Західний чиновник повідомив CNN, що Велика Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовуватися лише в межах суверенної території України, а не у бік Росії.

Ракета Storm Shadow є "справжньою зміною правил гри з погляду дальності дії", – сказав американський військовий високопосадовець. Ракета надасть Києву можливості, про які він просив з самого початку війни.