Велика Британія вже доставила в Україну крилаті ракети Storm Shadow, - CNN
Велика Британія вже поставила Україні крилаті ракети дального радіусу дії Storm Shadow, надавши ЗСУ новий ударний потенціал напередодні контрнаступу
Про це пише CNN.
Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності, розроблена спільно Великою Британією і Францією. Зазвичай її запускають з повітря.
З дальністю стрільби понад 250 км, або 155 миль, вона лише трохи поступається 185-мильній американській армійській системі класу "земля-земля" (ATACMS).
Західний чиновник повідомив CNN, що Велика Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовуватися лише в межах суверенної території України, а не у бік Росії.
Ракета Storm Shadow є "справжньою зміною правил гри з погляду дальності дії", – сказав американський військовий високопосадовець. Ракета надасть Києву можливості, про які він просив з самого початку війни.
- 9 травня стало відомо, що Велика Британія готується відправити до України ракети Storm Shadow, здатні вражати цілі на відстані до 300 км.
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