Бавовна у Севастополі

Підсумовуючи події тижня, яскравою крапкою була атака безпілотників-камікадзе на паливний термінал у Севастополі. Ця атака на комплекс паливно-зберігальних посудин у бухті Козача була дуже вдалою. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що через вибух у Севастополі було знищено понад 10 резервуарів з нафтопродуктами загальною місткістю у 40 тисяч тонн - це досить великі обсяги. Представник розвідки Андрій Юсов прокоментував цю подію, сказавши, що "вибухи у Севастополі - це кара Божа за Умань. Припускають, що для атаки було застосовано до 10-ти безпілотників Mugin-5 - це китайські дрони, модифіковані українською стороною, ними уже атакували Крим. Цього разу щонайменше шість пройшло через ППО в Криму. Ця місія створила значні проблеми для російського забезпечення угруповання на півострові. Власне, це не основна база для забезпечення Чорноморського флоту, тут важливий тренд - проблема для ворога полягає у не утраті пального, а у втраті здатності зберігати великі обсяги пального у майбутньому, це становить реальну загрозу для російських оборонних планів і є віддзеркаленням нашої стратегії у підготовці перед наступом. Речниця ОК Південь Наталя Гуменюк зазначала, що вибухи на нафтобазі окупантів у Севастополі - це підготовка до активних наступальних дій ЗСУ. І коли ми говоримо про контрнаступ, ми пам`ятаємо, що були заклики менше про це згадувати, утім коли й керівництво Міністерства оборони про це говорить, то не згадувати не можна. Міністр оборони Резніков сказав, що у глобальному сенсі до наступу ми готові, проте все ще продовжуємо підготовку на тих зразках техніки, які надійшли останнім часом.

Резерви росіян вичерпуються?

Вже з лютого ворог вдруге проводить широкомасштабний наступ на Донбас і є різні оцінки. З одного боку кажуть, що росіяни вичерпують свої сили та готові перейти до оборони. Інші висновки полягають у тому, що з наявними силами противник і далі може намагатися протискати нашу оборону на найбільш гарячих ділянках - це Бахмут, Мар'янка та Авдіївка, аби якимось чином вплинути на проведення нашої весняно-літньої військової операції.

Роман Костенко, народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ вважає, що ворог дійсно намагається скувати наші сили. У нього стоїть завдання до 9 травня взяти Бахмут, по можливості Авдіївку і Мар'янку. Це більше не театр воєнних дій для Путіна, а для солдат, які там б'ються. Для Путіна ж зараз в його оточенні триває боротьба - хто перший принесе йому подарунок на 9 травня, про який він міг би заявити росіянам, що вони досягли якогось успіху.

Друга армія світу намагається взяти невеликі містечка для того, аби показати, що недарма тисячі та тисячі їхніх солдатів гинуть на українській землі. Тому зараз вони проводять ці наступальні дії. Путін не знімав завдання зі своїх Збройних сил із повного захоплення адмінкордонів Донецької й Луганської областей, щоб хоч якась ціль цієї "СВО" була досягнута. Він вважає, що з цього моменту буде простіше.

Такого контрнаступу, як був на Херсонщині та Харківщині - не буде

Важливо розуміти, що таких операцій, як на Херсонщині та на Харківщині, уже не буде. Ворог не розрахував свої сили та не очікував спротиву, а українська армія завдала таких втрат, що вони зупинилися по всьому фронту. Коли війська стояли на правобережжі, вони не рухалися ні східним, ні південним напрямком, усе завмерло. І тільки тоді, коли були виведені війська з правобережжя, вони підсилили східний фронт біля Бахмуту і тоді вже пішло просування.

Противник вимушено відвів сили для того, щоб досягти успіху на якомусь напрямку. І зараз цей напрямок - Бахмут. Тому такого уже не буде, у ворога укріплена оборона. Те саме ми бачили й на Харківщині - там відбулася авантюра, її розробив генерал Сирський. Була прорвана перша лінія оборони, ворог недооцінив нас, не думав, що ми будемо переходити до наступу. Там стояли в основному війська так званої ДНР, вони не витримали опору. І коли планувалася ця операція, українці розраховували взяти Балаклію і трохи за нею, але фронт посипався і ЗСУ скористалися ситуацією. Ворог уже це все розуміє. Тепер треба ще краще планувати.

Важливо розуміти, що контрнаступ - це відповідь на чийсь наступ. Це завдавання удар наступальним підрозділам противника, збиття його потенціалу, вибиття його техніки. І тільки тоді можна наступати. Саме зараз відбувається знищення наступального потенціалу ворога - на Бахмут, наприклад. Так само - на Запоріжжі, за допомогою високоточного озброєння. І на Херсонщині теж знищується техніка досить високими темпами. І коли цей потенціал буде знищено, буде зроблено аналіз та обрано шлях, напрямок удару.

Обстріл Канатового - Червінський винен?

Роман Костенко сказав, що операція Червінського погоджувалася на різних рівнях. І прокоментував, що аеродром насправді був обстріляний уже не вперше. А коли говорять про те, що на ньому знищили літаки, які мали зустрічати той літак, котрий наче б то летів з Росії, це говорить про те, що Червінський не міг про це знати. Костенко каже, що Червінський взагалі не мав літаків у своєму підпорядкуванні, це означає, що погодження було. Надати літаки могло тільки командування на рівні ВПС або Збройних сил.

Читайте також: "Росіяни мали інформацію про аеродром "Канатове" до повномасштабного вторгнення": журналістка Данилюк-Ярмолаєва про справу Червінського.

Справа доволі заплутана. Але те, що його посадили - зірве здоровий авантюризм тих людей, які мали бажання захищати Батьківщину. Роман не ворог, вважає Роман Костенко і додає, що він провів багато операцій, а на його рахунку - багато затриманих зрадників.

Реформа військкоматів потребує обговорення

Верховний Головнокомандувач Зеленський дав вказівку Залужному розібратися з системою наших військкоматів - умовно кажучи, що воєнкоми мають іти на передову, тому що вони, часом, засиділися. На їхнє місце мають приходити люди, котрі мають бойовий досвід, але, можливо мають поранення. І ця ситуація наклалася з одеським воєнкомом, який будує статки закордоном, має гроші невідомого походження. І це створює питання - що ж робити з військкоматами? Чи потрібна реформа, яка наблизить відомства до потреб суспільства?

Роман Костенко вважає, що спершу необхідно визначити походження коштів у такої людини. І, якщо походження сумнівне, людина має відповісти по закону. Питання полягає у тому, чи можна відправити на фронт такого воєнкома. За такого сценарію, військкомат не матиме спеціаліста, який може керувати відомством, а підрозділ - вправного керівника взводом.

Україна отримає нове озброєння

Цього тижня пролунало багато цікавих ініціатив, пов'язаних з новими проєктами для ЗСУ з боку Великої Британії, Чехії та Туреччини. Британське Міноборони в рамках міжнародного фонду підтримки цього тижня оголосило про нову ініціативу закупівлі для Збройних сил низки зразків техніки озброєння і там є згадка про далекобійні системи. Олег Катков, головний редактор Defence Express, вважає, що мова іде про то самий процес, коли США продають Україні озброєння за програмою його замовлення безпосередньо у виробника, а не передається зі складів. Країни обмежені у передачі свого озброєння, адже мають виконувати завдання з власної оборони. Саме тому замовлення у виробника є доволі логічним. І тут досить широкий вибір - мова іде не про один-два зразки, а про різні, які після замовлення та оцінки передаються до України. Зараз мова іде про далекобійні засоби ураження і не лише про ракети. Там фігурують дальності від 100 км до 300 км, при чому бойова частина може бути від 10 кг до пів тонни. Говорячи про таку потужну бойову систему, мова вочевидь іде про крилату ракету Storm Shadow. У нижчій категорії можливі дрони-камікадзе. До цього конкурсу можуть доєднатися ті компанії, у кого вже готові розробки.

Фактично ми говоримо про те, що зараз британське Міноборони приймає заявки від розробників і, умовно кажучи, якщо у переліку є Storm Shadow, то це уже серійний зразок і його можна постачати Україні, якщо Міноборони на це погодиться. Якщо ж говорити про нові зразки, це означає, що їхній термін виготовлення може розтягнутися на тривалий час. За словами Каткова, Україна може отримати експортну версію Storm Shadow із зазначеною дальністю. Усе впирається у її вартість та обмежену кількість. На думку Лондона є сенс замовити виробництво з нуля. Це займе певний час. Мова іде не про 10-20 ракет, потреби України вимірюються сотнями одиниць.

Нові проєкти для України

Цього тижня відбувся візит президента Чехії Петра Павела до Києва. Стало відомо, що країни реалізують шість нових проєктів у військово-технічній царині. Згадувалося навіть про можливість спільного виготовлення навчального літака. Олег Катков розповів, що мається на увазі тренувальний реактивний літак Альбатрос. Чехія цікаво його модернізувала, створивши прообраз легкого винищувача. Він не закриє потреби України у F-16, але ми говоримо про необхідність патрулювання неба та перехоплення цілей на кшталт шахедів. Окрім літаків там є розмова і щодо модернізації українських танків. Чеський оборонно-промисловий комплекс виконує величезний обсяг робіт для України - це і постачання САУ, і модернізація Т-72 у кількості 130-ти одиниць, що проводиться коштом Нідерландів та США.

Третій акцент цього тижня - заява міністра Техпрому про те, що між Україною та Туреччиною підписано три нові контракти, які стосуються взаємодії з компанією Baykar Makina, яка виготовляє безпілотні комплекси Bayraktar TB2 та інші. Це стосується як експорту озброєння, так і посилення Збройних сил, - вважає Олег Катков. Говорячи про експорт українською продукції до компанії Baykar, то мова іде про двигуни, які використовуються у турецьких безпілотниках. Це доволі потужні ударні БПЛА AKINCI та Kızılelma.