Президент доручив Залужному відправляти воєнкомів із центрів комплектацій на фронт, - Резніков
Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Валерію Залужному відправляти на фронт воєнкомів із центрів комплектацій - їхні місця займуть військові, які раніше дістали поранення
Про це повідомив на брифінгу міністр оборони Олексій Резніков.
"Є одна із простих рекомендацій президента України. Він дав серйозну рекомендацію главкому Валерію Залежному - переважну більшість воєнкомів, які давно сидять (у центрах комплектацій, - ред.) відправляти як військовослужбовців на лінію фронту. А скеровувати на їх місце військовослужбовців, які отримали поранення, які знають, у тому числі, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб", - сказав він.
- Міністерство цифрової трансформації розширило критерії, які дозволять інтернет-провайдерам та їхнім підрядникам отримати статус важливих працівників для бронювання від мобілізації.
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