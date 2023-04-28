Про це повідомив на брифінгу міністр оборони Олексій Резніков.

"Є одна із простих рекомендацій президента України. Він дав серйозну рекомендацію главкому Валерію Залежному - переважну більшість воєнкомів, які давно сидять (у центрах комплектацій, - ред.) відправляти як військовослужбовців на лінію фронту. А скеровувати на їх місце військовослужбовців, які отримали поранення, які знають, у тому числі, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб", - сказав він.