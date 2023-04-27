Більше телеком-компаній зможуть бронювати працівників: Мінцифри розширило критерії
Міністерство цифрової трансформації розширило критерії, які дозволять інтернет-провайдерам та їхнім підрядникам отримати статус важливих для бронювання працівників від мобілізації
Про це інформують у Мінцифрі.
"Працюємо, щоб телеком-компанії мали достатньо цінних спеціалістів, а українці – були на зв'язку та онлайн, попри війну. Для цього визначили критерії, що дозволять інтернет-провайдерам та їхнім підрядникам отримати статус важливих для галузі", – пише пресслужба.
Це допоможе забронювати більше спеціалістів, які 24/7 відновлюють та прокладають нові мережі та лагодять їх після обстрілів.
Для визначення підприємства важливим, воно має відповідати одному з критеріїв:
- відновлює зруйновані інтернет-мережі, обслуговує їх та забезпечує стійкість щонайменше у двох областях;
- постачає обладнання/програмні продукти для розбудови та підтримки інтернет-мереж;
- забезпечує роботу центрів обробки даних та точок обміну трафіком;
- виробляє радіообладнання/технічні засоби е-комунікацій за КВЕДами: 26.11, 26.30, 27.31, 27.32.
Забронювати працівників телеком-компанії зможуть в адміністрації Держспецзв'язку.
Детальніше, як підтвердити критерії.
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