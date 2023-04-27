Про це інформують у Мінцифрі.

"Працюємо, щоб телеком-компанії мали достатньо цінних спеціалістів, а українці – були на зв'язку та онлайн, попри війну. Для цього визначили критерії, що дозволять інтернет-провайдерам та їхнім підрядникам отримати статус важливих для галузі", – пише пресслужба.

Це допоможе забронювати більше спеціалістів, які 24/7 відновлюють та прокладають нові мережі та лагодять їх після обстрілів.

Для визначення підприємства важливим, воно має відповідати одному з критеріїв:

відновлює зруйновані інтернет-мережі, обслуговує їх та забезпечує стійкість щонайменше у двох областях;

постачає обладнання/програмні продукти для розбудови та підтримки інтернет-мереж;

забезпечує роботу центрів обробки даних та точок обміну трафіком;

виробляє радіообладнання/технічні засоби е-комунікацій за КВЕДами: 26.11, 26.30, 27.31, 27.32.

Забронювати працівників телеком-компанії зможуть в адміністрації Держспецзв'язку.



Детальніше, як підтвердити критерії.