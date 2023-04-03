Про це інформує в інтерв'ю LIGA.net Михайло Федоров.

Нещодавно член оборонного комітету Ради Федір Веніславський заявив про те, що в парламенті думають над тим, щоб нормативно дозволити розсилати повістки у Viber чи Telegram. Адже у месенджерах відображається перегляд повідомлення, і це означатиме ознайомлення з повісткою.

Федоров висловив свою думку щодо цього: "Я думаю, або він некоректно висловився, або просто це вирвано з контексту".

Віцепрем'єр-міністр вважає, що це серйозне політичне бачення, водночас реалізація якого у 2023 році недосяжна.

"Це неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону. А у нас немає верифікації номера телефону та особи в державі. Я навіть не говорю зараз про Конституцію та постанови. Чисто технічно це неможливо зробити умовно цьогоріч", - наголосив Федоров.