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"Це неможливо зробити": Федоров про інформацію щодо вручення повісток у месенджерах

3 квітня, 2023 понедiлок
09:59
Суспільство Михайло Федоров

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров заявив, що вручення повісток у месенджерах технічно неможливо зробити у 2023 році

Про це інформує в інтерв'ю LIGA.net Михайло Федоров.

Нещодавно член оборонного комітету Ради Федір Веніславський заявив про те, що в парламенті думають над тим, щоб нормативно дозволити розсилати повістки у Viber чи Telegram. Адже у месенджерах відображається перегляд повідомлення, і це означатиме ознайомлення з повісткою.

Федоров висловив свою думку щодо цього: "Я думаю, або він некоректно висловився, або просто це вирвано з контексту".

Віцепрем'єр-міністр вважає, що це серйозне політичне бачення, водночас реалізація якого у 2023 році недосяжна.

"Це неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону. А у нас немає верифікації номера телефону та особи в державі. Я навіть не говорю зараз про Конституцію та постанови. Чисто технічно це неможливо зробити умовно цьогоріч", - наголосив Федоров. 

  • Раніше ми писали, що Міністерство цифрової трансформації планує залучити компанію Apple до перепису населення в Україні після закінчення війни.
  • Також Федоров вважає, що Україна стане провідною державою у розвитку військових інновацій. 
військові
Технології
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
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