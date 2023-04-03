Про це заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

За його словами, після перемоги України у війні проти РФ потрібно буде точно проводити перепис населення.

"Але ми взагалі переосмислили підхід до цього. І розуміємо, що багато інформації можна отримати завдяки верифікації в реєстрах, щоб не смикати наших громадян і не запитувати те, що і так можна побачити завдяки деперсоналізованій синхронізації певних реєстрів", – зазначив Федоров.

Тож до перепису населення Мінцифри планує залучити компанію Apple.

"Це буде один з найбільш сучасних та інноваційних переписів населення у світі", - додає віцепрем'єр.