Технологічно і цифровізовано: Україна готується провести перепис населення у 2023 році
Сьогодні, 19 липня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволить цифровізувати перепис
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"У 2023 році мав відбутися Всеукраїнський перепис населення. Вперше з 2001 року. Команда Мінцифри працювала над проєктом, який мав зробити цей процес технологічним і цифровізованим. Під час воєнного стану перепис не проводиться. Але після перемоги буде особливо актуальним. Тому ми не залишили наші напрацювання й продовжуємо наближатися до максимально технологічного процесу", - йдеться у дописі.
Сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволить цифровізувати перепис.
"Найголовніше – провести онлайн-раунд перепису. Кожен зможе самостійно заповнити анкету вдома, без участі переписників. Другий важливий пункт – дані, які вже є в реєстрах, заповняться в анкеті автоматично. Ці цифрові рішення та автоматизація дозволять значно зекономити час людей та бюджетні кошти", - додав Михайло Федоров.
- Нагадаємо, сьогодні Верховна рада звільнила з посади генпрокурора Ірину Венедіктову та очільника СБУ Івана Баканова.
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