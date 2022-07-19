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Технологічно і цифровізовано: Україна готується провести перепис населення у 2023 році

19 липня, 2022 вiвторок
22:50
Суспільство люди

Сьогодні, 19 липня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволить цифровізувати перепис

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"У 2023 році мав відбутися Всеукраїнський перепис населення. Вперше з 2001 року. Команда Мінцифри працювала над проєктом, який мав зробити цей процес технологічним і цифровізованим. Під час воєнного стану перепис не проводиться. Але після перемоги буде особливо актуальним. Тому ми не залишили наші напрацювання й продовжуємо наближатися до максимально технологічного процесу", - йдеться у дописі.

Сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволить цифровізувати перепис.

"Найголовніше – провести онлайн-раунд перепису. Кожен зможе самостійно заповнити анкету вдома, без участі переписників. Другий важливий пункт – дані, які вже є в реєстрах, заповняться в анкеті автоматично. Ці цифрові рішення та автоматизація дозволять значно зекономити час людей та бюджетні кошти", - додав Михайло Федоров.

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Верховна Рада
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