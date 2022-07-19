Ірину Венедіктову звільнили з посади генеральної прокурорки

Про це повідомив політичний експерт Андрій Смолій у телеграм.

"Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової як генпрокурора України. За - 264 депутати", - написав Смолій.

Він зазначив, що Ірина Венедіктова була присутня на засіданні.

17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора

Після цього Зеленський подав до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Венедіктової з посади генеральної прокурорки.

Комітет Верховної Ради 19 липня тільки з другої спроби зміг зібратися на засідання щодо звільнення Ірини Венедіктової з посади генеральної прокурорки.

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