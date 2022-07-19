Ірину Венедіктову звільнили з посади генеральної прокурорки
За звільнення Ірини Венедіктової з посади генеральної прокурорки України проголосувала Верховна Рада
Про це повідомив політичний експерт Андрій Смолій у телеграм.
"Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової як генпрокурора України. За - 264 депутати", - написав Смолій.
Він зазначив, що Ірина Венедіктова була присутня на засіданні.
- 17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора
- Після цього Зеленський подав до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Венедіктової з посади генеральної прокурорки.
- Комітет Верховної Ради 19 липня тільки з другої спроби зміг зібратися на засідання щодо звільнення Ірини Венедіктової з посади генеральної прокурорки.
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