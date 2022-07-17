За тиждень до Білорусі прибули щонайменше 15 військово-транспортних літаків РФ
Зеленський відсторонив від посад Венедіктову та Баканова
Ввечері у неділю, 17 липня 2022 року, Ірину Венедіктову відсторонено з посади генерального прокурора України, а Івана Баканова усунуто від виконання обов'язків голови Служби безпеки України
Відповідні укази оприлюднено на сайті президента Володимира Зеленського.
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