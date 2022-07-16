Про це повідомляють "РБК-Україна" та "Бабель" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Олега Кулініча затримали Служба безпеки України та Держбюро розслідувань. Ексначальника СБУ в Криму підозрюють у державній зраді.

У пресслужбі СБУ зазначили, що за останні роки були резонансні викриття російських агентів у їхній організації.

"Безпосередньо в рамках даної справи СБУ готова надати максимальне сприяння і всю необхідну інформацію для подальшого розслідування. Окремо нагадаємо: фігурант кримінального провадження був звільнений з посади в березні цього року", - йдеться у повідомленні.

У березні 2022 року президент України Володимир Зеленський звільнив Кулініча та призначив на його місце Олександра Власенка. Кулініч обіймав посаду з жовтня 2020 року.

16 липня повідомлялось, що в Україні судитимуть експрацівника СБУ в Криму, який перейшов на бік ФСБ РФ і координував кібератаки на українські ресурси.

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