В Україні за держзраду судитимуть експрацівника СБУ в Криму
В Україні судитимуть експрацівника СБУ в Криму, який перейшов на бік ФСБ РФ і координував кібератаки на українські ресурси
Про це повідомило ДБР у телеграмі.
У 2014 році, під час окупації Криму, ексспівробітник СБУ перейшов служити до ФСБ РФ і шкодив суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості, обороноздатності, державній і інформаційній безпеці України.
На новій посаді він організовував, контролював та координував діяльність хакерських угрупувань, які здійснювали кібератаки на українські владу, підприємства, установи й організації
ДБР завершило досудове розслідування щодо колишнього співробітника СБУ за підозрою в державній зраді. Обвинувальний акт скеровано до суду. Зраднику загрожує до 15 років ув'язнення.
- 29 червня ДБР завершило спецрозслідування щодо 6 суддів-зрадників Апеляційного суду Криму, їм загрожує 12 - 15 років позбавлення волі.
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