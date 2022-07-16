Про це повідомило ДБР у телеграмі.

У 2014 році, під час окупації Криму, ексспівробітник СБУ перейшов служити до ФСБ РФ і шкодив суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості, обороноздатності, державній і інформаційній безпеці України.

На новій посаді він організовував, контролював та координував діяльність хакерських угрупувань, які здійснювали кібератаки на українські владу, підприємства, установи й організації

ДБР завершило досудове розслідування щодо колишнього співробітника СБУ за підозрою в державній зраді. Обвинувальний акт скеровано до суду. Зраднику загрожує до 15 років ув'язнення.

29 червня ДБР завершило спецрозслідування щодо 6 суддів-зрадників Апеляційного суду Криму, їм загрожує 12 - 15 років позбавлення волі.

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