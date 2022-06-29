Про це провідомило ДБР у телеграмі.

"Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування відносно шести суддів Апеляційного суду Автономної Республіки Крим за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). Обвинувальний акт скеровано до суду", - зазначили в Бюро.

Після російської окупації Криму у 2014 році судді продовжили працювати в самопроголошених судах Криму. Вони забезпечили роботу незаконних органів судової влади та допомагали росіянами вести підривну діяльність в Україні.

"Загалом з початку 2022 року працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування відносно чотирнадцяти суддів та одного прокурора Автономної Республіки Крим, обвинувальні акти спрямовано до суду", - зауважили в ДБР.

Суддям-зрадникам загрожує ув'язнення на 12 - 15 років із конфіскацією майна або без неї.

ДБР викрило ексголову Ради Міністрів Криму Валерія Горбатова, який фінансує "ДНР" і має бізнес із "очільником" півострова Сергієм Аксьоновим.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb