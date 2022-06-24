Про це повідомило ДБР у телеграмі.

"Працівники ДБР за інформацією ДСР Нацполіції викрили на фінансуванні терористичної організації "ДНР" колишнього народного депутата України Валерія Горбатова, який на початку двохтисячних років очолював раду міністрів АР Крим. Він продовжував здійснювати бізнес-діяльність на окупованих територіях України та сплачував податки окупантам", - наголосили у відомстві.

Крім того Валерій Горбатов привласнив культурну спадщину Україну. За попередньою інформацією, її було викрадено з музеїв Криму та придбано в "чорних археологів".

Також екснардеп має спільний бізнес із псевдоочільником тимчасово окупованого півострова Сергієм Аксьоновим. Дружина самопроголошеного голови Криму надавала Валерію Горбатову довіреність на право користування своїм майном.

"Окрім цього Валерій Горбатов має безпосереднє відношення до діяльності Горлівської паперової фабрики та ТОВ "Благодійний Союз (БС)", що здійснюють діяльність на тимчасово окупованій території України та, відповідно, сплачують там податки чим, фактично, фінансують незаконні збройні терористичні угрупування", - зауважили в ДБР.

Пов'язані з ним фірми працюють і в тимчасово окупованому Криму. Щоб це приховати, ексдепутат зареєстрував їх на сина, племінника й інших довірених осіб. Фірми працюють у сферах нерухомості, політики й агробізнесу.

"Слідчі ДБР зібрали неспростовні докази причетності Валерія Горбатова до фінансування дій, направлених на повалення конституційного ладу в Україні, зміни її меж або державного кордону та виправдання агресії проти України", - заначив директор ДБР Олексій Сухачов.

За оперативною інформацією, колишній нардеп втік із Києва на окуповані території напередодні повномашстабної війни РФ проти України.

"У межах розпочатого кримінального провадження працівники ДБР провели шість одночасних обшуків. В одному з офісних приміщень Києва, що належать ексдепутату, виявлено понад 6 тис. одиниць історичних та культурних цінностей. Частина колекції знаходилась у попередньо підготовлених "таємних кімнатах" офісних приміщень", - розповіли в ДБР.

Згідно з висновком фахівців Національного музею історії України, історичні артефакти належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя.

"Зокрема, у ході обшуків виявлено скіфські мечі Акінак, списи, сокири, стріли, монети, кольчугу 12 сторіччя, шоломи епохи Еллінізму та посуд Трипільської культури. За попередніми даними, колекція коштує декілька мільйонів доларів", - наголосили в ДБР.

Валерію Горбатову загррожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до 3 років і конфіскацією майна.

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