СБУ та ДБР підтвердили затримання офіцера, що раніше керував спецслужбою в Криму. Йде за трьома статтями

Відповідне повідомлення з'явилося на ТГ-каналі СБУ.

Наразі затриманому готують повідомлення про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:



ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).



"Під час розслідування кримінального провадження виявлено дані, які можуть свідчити про співпрацю фігуранта з представниками спецслужб російської федерації. Інформація потребує перевірки у процесуальний спосіб згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування", - зазначили в СБ України.

Процесуальне керівництво по даній справі здійснює Офіс генерального прокурора.



"В СБУ працюють тисячі чесних і професійних патріотів, багато з яких зараз захищають Україну на фронті зі зброєю в руках. Ми продовжуємо курс на очищення Служби: зрадникам не місце в СБУ", - наголосили в СБУ.

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