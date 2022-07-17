СБУ та ДБР підтвердили затримання офіцера, що раніше керував спецслужбою в Криму. Йде за трьома статтями
У неділю, 17 липня 2022 року, Служба безпеки України оприлюднила офіційну інформацію щодо спільного з Державним бюро розслідувань затриманням "колишнього очільника одного із регіональних управлінь СБУ"
Відповідне повідомлення з'явилося на ТГ-каналі СБУ.
Наразі затриманому готують повідомлення про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).
"Під час розслідування кримінального провадження виявлено дані, які можуть свідчити про співпрацю фігуранта з представниками спецслужб російської федерації. Інформація потребує перевірки у процесуальний спосіб згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування", - зазначили в СБ України.
Процесуальне керівництво по даній справі здійснює Офіс генерального прокурора.
"В СБУ працюють тисячі чесних і професійних патріотів, багато з яких зараз захищають Україну на фронті зі зброєю в руках. Ми продовжуємо курс на очищення Служби: зрадникам не місце в СБУ", - наголосили в СБУ.
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