Влада Херсонщини назвала ім'я зрадника, що видав Росії карту мінних полів

Про це посадовець повідомив в інтерв'ю агенції "Укрінформ".

"Зараз ми вже також знаємо про затримання помічника начальника Херсонського УСБУ - начальника Антитерористичного центру Ігоря Садохіна, який працював на ворога", - сказав Самойленко.

Згідно із його твердженням, саме Садохін "видав ворогу сітку мінних полів і координував дії російської авіації, коли супроводжував колону херсонського СБУ в евакуацію".

Читайте і дивіться також: Звільнення Півдня буде пізніше, ніж Донбасу, - Згурець

"Його було затримано ще в березні. І після проведеної перевірки, так розумію, президент України (Володимир Зеленський - ред.) звільнив із посади і керівника СБУ у Херсонській області Сергія Криворучка та позбавив його генеральського звання. Там зараз також працюють правоохоронці", - додав Олександр Самойленко.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російського опозиціонеруМарку Фейгіну емоційно відреагував на запитання щодо швидкого просування окупантів у південній частині України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb