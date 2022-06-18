Влада Херсонщини назвала ім'я зрадника, що видав Росії карту мінних полів
Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко озвучив, хто саме з вищого керівництва області посприяв російському вторгненню
Про це посадовець повідомив в інтерв'ю агенції "Укрінформ".
"Зараз ми вже також знаємо про затримання помічника начальника Херсонського УСБУ - начальника Антитерористичного центру Ігоря Садохіна, який працював на ворога", - сказав Самойленко.
Згідно із його твердженням, саме Садохін "видав ворогу сітку мінних полів і координував дії російської авіації, коли супроводжував колону херсонського СБУ в евакуацію".
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"Його було затримано ще в березні. І після проведеної перевірки, так розумію, президент України (Володимир Зеленський - ред.) звільнив із посади і керівника СБУ у Херсонській області Сергія Криворучка та позбавив його генеральського звання. Там зараз також працюють правоохоронці", - додав Олександр Самойленко.
- Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російського опозиціонеруМарку Фейгіну емоційно відреагував на запитання щодо швидкого просування окупантів у південній частині України.
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