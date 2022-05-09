"Про*бали": Арестович назвав причину, чому Росія окупувала південь України
Ворог захопив цю частину країни через помилки з боку України. А у причинах, через які південь України, зокрема, Херсон та Нова Каховка, був окупований російськими військами, детально розбереться слідство
Про це сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну на YouTube за підсумками 8 травня.
"Чому не підготували Херсон, Нову Каховку? Чому не замінували мости, чому не підірвали?" – запитав Фейгін.
"Відповідь дуже коротка у тих, хто цією темою займається: про*бали", – відповів Арестович.
За словами радника голови ОП, у події розбиратимуться.
"Хто, чого і як – так, розбиратимемося, зокрема розбираються правоохоронні органи. Тому що – де некомпетентність, де зрада – це найбільше запитання. Там розбираються, і обов'язково всім дадуть оцінки – і кадрові, і персональні, і кримінальні, і всі на світі", – сказав він.
Арестович додав, що наразі активізувалися спроби у всіх провалах звинуватити Офіс президента. На його думку, це неправильно – "нехай кожен баран несе свої Фаберже", – сказав радник голови ОП.
"А 360 тисяч чиновників між нами та землею? Це хто? Вони хоч якось, хоч за щось відповідають? А військове командування, до якого дуже багато питань уже?", – поставив кілька риторичних запитань Арестович і повторив, що "розбиратимемося".
- 25 лютого російські окупанти прорвали оборону Херсона.
- 27 лютого розпочалася тимчасова окупація Нової Каховки.
- 1 березня розпочався штурм Херсона російськими військами. Місто захопили.
- 25 березня мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що частина депутатів міськради виїхала до окупації Херсона, а працівників прокуратури, Нацполіції та СБУ у місті 24 лютого вже не було.
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