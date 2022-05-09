"Про*бали": Арестович назвав причину, чому Росія окупувала південь України

Про це сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну на YouTube за підсумками 8 травня.

"Чому не підготували Херсон, Нову Каховку? Чому не замінували мости, чому не підірвали?" – запитав Фейгін.

"Відповідь дуже коротка у тих, хто цією темою займається: про*бали", – відповів Арестович.

За словами радника голови ОП, у події розбиратимуться.

"Хто, чого і як – так, розбиратимемося, зокрема розбираються правоохоронні органи. Тому що – де некомпетентність, де зрада – це найбільше запитання. Там розбираються, і обов'язково всім дадуть оцінки – і кадрові, і персональні, і кримінальні, і всі на світі", – сказав він.

Арестович додав, що наразі активізувалися спроби у всіх провалах звинуватити Офіс президента. На його думку, це неправильно – "нехай кожен баран несе свої Фаберже", – сказав радник голови ОП.

"А 360 тисяч чиновників між нами та землею? Це хто? Вони хоч якось, хоч за щось відповідають? А військове командування, до якого дуже багато питань уже?", – поставив кілька риторичних запитань Арестович і повторив, що "розбиратимемося".