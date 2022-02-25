Українська армія втратила контроль над переправою до Херсона

Про це повідомляє Херсонська облдержадміністрація.



"Вимушений повідомити про те, що після запеклих боїв на підступах до Херсона, незважаючи на відчайдушні зусилля української армії, на жаль, втрачено контроль над переправою до Херсона", - йдеться в дописі.



У адміністрації повідомили, що ворог значними силами та з великими втратами подолав оборону міста.



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