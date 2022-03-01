Російська техніка зайшла до Херсона, йдуть бої, - мер
В Херсон увійшли російські танки та БТРи, закріпившись у кількох точках міста
Про це РБК-Україна розповів мер міста Ігор Колихаєв.
"Думаю, це регулярна російська армія. Відсіч здійснюється лише силами тероборони", - сказав він.
За його словами, влада намагається погасити пожежі. У місті зафіксовані мародери.
"Всі ми із заступниками знаходимося в міськраді, координуємо роботу тих служб, які готові виїжджати, які не бояться. Тому що йде відключення газу через попадання в будинки. Йде відключення електрики", - додав Колихаєв.
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