Російська техніка зайшла до Херсона, йдуть бої, - мер

Про це РБК-Україна розповів мер міста Ігор Колихаєв.

"Думаю, це регулярна російська армія. Відсіч здійснюється лише силами тероборони", - сказав він.

За його словами, влада намагається погасити пожежі. У місті зафіксовані мародери.

"Всі ми із заступниками знаходимося в міськраді, координуємо роботу тих служб, які готові виїжджати, які не бояться. Тому що йде відключення газу через попадання в будинки. Йде відключення електрики", - додав Колихаєв.